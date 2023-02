Op de kermis kregen Nigel die vwo deed en Melissa van het vmbo deed verkering

Lievelingsmeisje, Kindjongen en ik zijn op de kermis in Noord. Dat is altijd een evenement. Voorheen vond er jaarlijks een heel festijn plaats waar met name jongeren de tijd van hun leven hadden, op het oude parkeerterrein van het Buikslotermeerplein, bij het wijlen Waddenwegviaduct. Dan heb ik het over zeker twintig jaar geleden.

Heel Noord en omstreken – Landsmeer, Monnickendam, Marken, Zaandam, Purmerend – kwam erop af. Als je als tiener op een bepaalde middelbare school zat, in een bepaalde wijk woonde en je je bovendien niet ook nog muziek- of sportlessen kon veroorloven, was de kermis dé plek en hét moment om leeftijdgenoten te ontmoeten die je anders misschien wel nooit zou tegenkomen. Op die plek kregen Nigel die vwo deed op Damstede en Melissa die vmbo deed op IJdoorn verkering. Op die plek ontmoetten Dennis uit Zaandam, Jordy uit Purmerend en Yassine uit Noord elkaar en begonnen hun onderneming. Bovendien kregen velen van ons op die plek onze eerste bijbaantjes waar we wat zakcentjes konden verdienen door bij attracties te helpen en de boel netjes en schoon te houden.

Er waren weinig dagen in Noord waar jongeren zo naar uitkeken dan Eurodag op de kermis – de dag dat alle attracties slechts één euro kostten - vooral in combinatie met koopavond in het winkelcentrum Boven’t Y. Als ik er nu over nadenk, is het gek dat er op het Buikslotermeerplein en in de omliggende wijken geen permanente ontmoetingsplek was (is) waar bewoners, en met name allerlei verschillende jongeren, samen konden (kunnen) komen om elkaar te ontmoeten en allerlei toffe dingen te ondernemen. Later is er een jongerenproductiehuis gekomen op de plek waar het metrostation nu staat, dat wel. Maar ver van het winkelcentrum en een beetje verstopt, bovendien vraag ik me af of het zijn potentie haalt.

Eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat als ik denk aan de kermis in het oude Noord dat ik dan ook denk aan de keren dat het misging. Vechtpartijen, onrust, chaos. Helaas was het altijd een kwestie van tijd tot de vlam in de pan sloeg. Gelukkig nooit heel ernstig of buitenproportioneel, maar ook dat is wat mij betreft een onderdeel dat het analyseren en verbeteren waard is.

Inmiddels is de kermis zoals we die kenden verhuisd naar het Waterlandplein en is er nu op het Buikslotermeerplein de zogeheten Kids Kermis XXL. Speciaal voor kinderen en gezinnen dus, wat heel goed is want daar zijn er veel van in de buurt. Met themadagen en levensechte tekenfilmfiguren zoals Sonic, Paw Patrol en Pikachu waar de kleintjes dolgelukkig van worden. En toch vind ik het jammer dat er weer een keuze is gemaakt waarin jongeren zijn uitgesloten. Nu is er helemaal niks meer voor hen op en rondom het Buikslotermeerplein. Laten we daar met alle betrokken partijen eens goed over nadenken.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.