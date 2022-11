Op de eerste rang bij strafrechtgeschiedenis: dodelijk groepsgeweld, wie heeft schuld?

In mijn 25 jaar in de rechtbanken zat ik geregeld op de eerste rang terwijl strafrechtgeschiedenis werd geschreven – soms in dat volle besef, soms drong het pas later goed door.

Nu en dan herleeft na vele jaren een wonderlijke zaak die ik uitputtend beschreef.

Deze weken gebeurde dat met het megaproces over de Limburgse Hells Angels, de ‘Nomads’, die in 2004 drie kopstukken uit hun midden hadden geliquideerd in hun clubhuis.

Die zaak werd weer actueel omdat een advocaat die aanhaalde in de even tragische als veelbesproken ‘Mallorcazaak’ over het doodschoppen van twintiger Carlo Heuvelman in een uitgaansnacht op het Spaanse eiland vorige zomer.

Net zoals in het proces over de Nomads stond in die strafzaak de vraag centraal wat de rechtbank aan moest met dodelijk geweld door een groep, terwijl omstreden was wie wat had gedaan.

Een gewaardeerde collega maakt een podcastserie over de Mallorcazaak, en vroeg me uit te leggen hoe rechtbank (2006) en hof (2007) in die Nomadszaak baanbrekend te werk waren gegaan.

We spoelden de geschiedenis ruim anderhalf decennium terug.

Een Colombiaans drugskartel had de Hells Angels verantwoordelijk gesteld voor de diefstal van 293 kilo cocaïne door ‘president’ Paul de Vries, zijn lijfwacht en zijn schoonzoon. Om represailles tegen de club te voorkomen hadden de Nomads volgens een kroongetuige ‘de poep van de stoep geveegd’.

De drie waren op een clubavond standrechtelijk geëxecuteerd. Elk kreeg een kogel in de rechterarm of -hand, in de romp en door het hoofd.

Maar. Wie van de 12 overige Nomads had welke rol gespeeld? Hadden onwetenden kunnen vluchten, of hun brothers kunnen stoppen? Het was en bleef ongewis, want vrijwel alle verdachten leefden hun ‘omerta’ na en zwegen.

Of de schoonzoon en lijfwacht plotseling en volkomen onverwacht waren vermoord, was sowieso niet meer te achterhalen. Vrijspraak voor iedereen, daarom. Met leider De Vries was iets wonderlijks aan de hand. Hij was tijdens het drama uit het raam op eenhoog gesprongen of gevallen, weer naar binnen gesleept en alsnog doodgeschoten.

De Amsterdamse rechtbank zag daarin een kans. Alle 12 Nomads kregen 6 jaar voor de doodslag op De Vries. In zijn geval hadden ze wél wat kunnen doen.

Het gerechtshof veegde dat creatieve vonnis van tafel. Iedereen werd helemaal vrijgesproken. Het was ‘bitter’, maar ‘geen rechtsstaat kan zich permitteren dat onschuldigen worden bestraft’ – aldus het arrest. Een dochter van De Vries schopte voor mijn ogen tot vijf keer toe met haar hakken tegen de deur van ‘de bunker’ in Amsterdam-Osdorp, totdat parketwachten haar de zaal uit lieten.

In de Mallorcazaak redde de jurisprudentie uit 2007 de verdachten niet. Nu niet, maar ook hier wacht hoger beroep.

