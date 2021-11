Op camerabeelden staat een vrolijk lachende tiener die je buurjongen kan zijn

We bereikten deze week weer een triest dieptepunt toen Rucheno J. 12 jaar cel kreeg voor zijn rol bij de liquidatie van crimineel Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. Kotar kwam die namiddag met zijn zoontje van 5 van de zwemles en werd met elf kogels doodgeschoten naast zijn gepantserde auto. Zijn zoontje stapte in paniek over zijn vader om hulp te zoeken die niet meer zou baten. Kotar was al dood, 39 jaar.

Ik zag aan het politielint mensen gillend arriveren – onder wie een meisje – en langs de beduusde agenten richting de onheilsplek rennen. Die agenten deden wat ze konden om ‘de plaats delict te bewaken’ en de familie tegen te houden, maar ze legden het af tegen het verdriet en de woede en slaagden maar half.

Wat gebeurde op die avond is een aaneenschakeling van dieptepunten, maar hier wil ik inzoomen op het gegeven dat Rucheno J. zijn dikke celstraf kreeg opgelegd door kinderrechters. Hij was pas 17 jaar toen hij een belangrijke rol speelde in het drama.

Hij bestuurde de gestolen bestelbus waarin de twee schutters vluchtten – toen net 19 en 25 jaar. De vierde verdachte, die de gangen van het slachtoffer en de moordplek volgens justitie in kaart had gebracht, was een paar dagen 22. Hem kende ik al uit de zwaarbewapende ploeg die in 2017 een in Amsterdam zeer bekende crimineel uit de gevangenis had willen bevrijden met een gekaapte helikopter – wat de politie in een spectaculaire operatie had verijdeld. Hij leek me destijds als hbo-student nog een vreemde eend in de bijt. Met de kennis van nu misschien een wat naïeve gedachte.

Terug naar de nu veroordeelde Rucheno (de andere drie staan pas later terecht). Die had ook de taak de vluchtbus kilometers verderop in brand te steken, op een wat afgelegen parkeerplaatsje niet ver van de Johan Cruijff Arena. Door zijn geklungel vatten zijn kleren vlam, die hij in paniek bij de bus achterliet met daarop zijn dna, wat nu hard bewijs tegen hem oplevert. In het ziekenhuis liet hij zijn brandwonden behandelen met een smoes over vuurwerk.

Rucheno zat in Amsterdam-Zuidoost op een middelbare school die juist de naam heeft zich erg in te spannen om jongeren uit moeilijke posities de goede kant op te duwen. Op camerabeelden die de politie heeft gevonden, staat een vrolijk lachende tiener die je buurjongen kan zijn. De rechtbank ziet een jonge man die heel bewust heeft meegedaan aan een zeer gewelddadige onderwereldmoord en die niet meer als een kind is op te voeden.

Zoveel jonge levens weer in de knop gebroken.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.