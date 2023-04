Hij was een dronkenlap.

Hij schoffeerde zijn collega’s.

Hij was paranoïde en liet zijn collega’s afluisteren.

Hij nam de ene na de andere verkeerde beslissing.

Hij verraadde zijn buren.

En toch – of juist daarom – bewonder ik hem.

Winston Churchill. De afgelopen tien jaar wil men hem niet meer zien als iemand die een invloedrijke draai aan de Tweede Wereldoorlog heeft gegeven, zoals ik hem gelukkig nog wel zie.

Het beeld moest van zijn sokkel worden gehaald.

In Bristol bijvoorbeeld. Toen de stenen Winston op de grond lag, poseerde een antiracismedemonstrant met zijn knie in de nek van het beeld. Hij verwees daarmee naar George Floyd. Maar volgens mij had de demonstrant dan zelf zijn nek onder de laars van Churchill moeten leggen, want nu was het net of Churchill het slachtoffer was.

Als de moraal verandert – en dat gebeurt nogal eens – verschieten de oude helden soms van kleur. (Ik herinner me een maoïste die van haar geloof viel, niet omdat Mao zo’n zeventig- tot honderd miljoen doden op zijn geweten had, maar omdat ze erachter kwam dat hij een speciale brigade bezat die jonge meisjes voor hem ving.)

Ongetwijfeld zal mettertijd over Zelensky ook vuil onthuld worden. Nu al ontvang ik bijna dagelijks post van mensen die mij willen vertellen wat voor een grote misdadiger hij eigenlijk is.

Ze zullen ongetwijfeld gelijk hebben, maar nu, op dit moment, kan mij dat niets schelen. Ik heb liever dat hij die oorlog wint.

Oorlog maakt elke moraal vloeibaar. Dus reken maar dat er ooit dossiers vol onthullingen verschijnen van hen die we nu aan de goede kant van de geschiedenis vinden staan.

Waarom zou een alcoholische gek geen goede beslissingen kunnen nemen? Zelfs de totaal krankzinnige Nero verrichtte goede daden voor zijn volk. Ik pik even wat van Historianet.nl: Nero maakte van Rome een cultuurstad, hij kwam op voor de armen, hij was een vredesstichter tussen de Parthen en de Armenen en hij zorgde ervoor dat de slaven het beter kregen.

We weten het: in een oorlog zijn goede eigenschappen vaak slechte eigenschappen, en slechte vaak goede. Je moet kunnen moorden, je moet de verantwoordelijkheid kunnen nemen een stad met de grond gelijk te maken en kinderziekenhuizen en kleuterscholen te bombarderen.

Als het moet – maar alleen als het moet – trekken we dat na de oorlog wel recht. Het beste is dan toch te vergeten wat een ieder op zijn geweten heeft.

