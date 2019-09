Ook Wopke Hoekstra ‘zegt wat iedereen denkt’

Misschien moet ik niet verbaasd zijn dat ik mijn bingokaart tijdens de HJ Schoo-lezing van Wopke Hoekstra zo snel vol had. De Migrant. De Nederlandse Identiteit. De Vergane Middenklasse. Man, ik kan nu al niet wachten tot Sybrand Buma op het CDA-congres, met tranen in zijn ogen, tegen Hoekstra roept: ‘Jij zou onze principes NOOIT verloochenen!’ en salueert.

Nee. Misschien moet ik niet verbaasd zijn over zo’n speech, in het land waar men de godganse dag roept hoe links de media zijn, maar waar de beste vriend van Mark Rutte, die tevens met Thierry Baudet naar Ibiza vliegt in de private-jet van een pakkenfabrikant, de presentator kan worden van ons belangrijkste politieke interviewprogramma.

Ik moet niet verbaasd zijn dat Wopke Hoekstra door de Haagse navelstaarders op tv wordt aangekondigd als een frisse kroonprins, in een medialandschap dat ons een vernieuwde televisie­vooravond voorschotelt met de terugkeer van opgegraven artefacten als Lingo en Man Bijt Hond.

Maar leuk is het allemaal natuurlijk niet. Dat de nieuwkomer er, al dan niet impliciet, van langs krijgt, ook de ‘nieuwkomer’ die inmiddels al drie generaties lang van hier is, homeopathisch verdund en alles, gek op kaas, maar helaas nog net niet blank genoeg, tja: alles went. Al blijf je je afvragen wanneer iemand zich eens bekommert om al die warme, open CDA’ers, voor wie de christendemocratie meer is dan een nostalgisch, eenkleurig kneuterbastion.

Hoekstra voegde eraan toe: “Als jij voor Nederland kiest, dan kiest Nederland ook voor jou.” Een hele troost, in Borsato-poëzie. Hoed je voor politici die het liefkozend over de middenklasse hebben: een groep zo abstract, dat iedereen er tegelijkertijd wel en geen onderdeel van uitmaakt. Het klinkt sympathiek, maar betekent eigenlijk niets.

Wopke Hoekstra wil in 2020 gaan nadenken over de vraag of hij partijleider wil worden. Yeah, right. Bij deze: Wopke wordt onze volgende premier. Een vriendelijke man. Een integer mens, dat geloof ik echt. Maar zijn verhaal bevatte nergens ook maar een flintertje oorspronkelijkheid of durf. Het was simpelweg de zoveelste futloze ode, niet aan de zogenaamde middenklasse, maar aan de middelmaat. Aan het verlangen middelmatig te zijn en dat ook te blijven. We kregen de groeten uit Maaiveld (vrij naar Thomas Acda).

Het was degelijkheid, tribalisme-light en conservatisme, verpakt in een niet eens zo nieuw jasje, maar ook dat doet er niet toe. Het is juist de bedoeling dat het allemaal precies klinkt, zoals het altijd al klonk. Dat het geen enkele angst inboezemt voor wezenlijke verandering, hoogstens het verlangen naar het behoud van iets dat nooit heeft bestaan. Een gebeeldhouwd land, een onbeweeglijke identiteit: nutteloze verzinsels van mensen die liever dwepen met een bedacht verleden, dan ons een toekomst te schetsen die de moeite waard is. Een groter bewijs van fantasieloosheid vind je niet gauw. Wopke Hoekstra is de volgende politicus in een eindeloze stoet, die hardop zegt wat ‘iedereen denkt’, in plaats van ons iets te vertellen dat niemand nog heeft bedacht. En die toevallig ondertussen een uitstekende boekhouder is, aan wie je de staatskas prima kunt toevertrouwen, maar die evengoed Gerrit Zalm had kunnen heten of Jeroen Dijsselbloem.

Wopke Hoekstra kende ook Marokkanen met talent, dat wilde hij nog even gezegd hebben. Oké. Wij hoorden het aan. We hoorden 2003, we hoorden 1998, we hoorden gestolde tijd, een roerloze vijver, gevuld met water dat niet stroomt en daardoor op een gegeven moment heel erg gaat stinken.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij heeft een wekelijkse column in Het Parool, lees ze hier terug.

Reageren? j.fretz@parool.nl