Ook Prigozjin koos uiteindelijk voor zijn eigen hachje

De mist is na het krankzinnige etmaal achter ons nog lang niet opgetrokken. We weten meer niet dan wel. Hoe ziet de deal die Prigozjin deed besluiten zijn troepen terug te trekken er precies uit? Was de Wit-Russische dictator Loekasjenko wel echt de bemiddelaar? Of was het de man achter Poetins troon: topinlichtingenofficier Nikolai Patrushev?

Neemt Prigozjin zijn Wagnermanschappen mee naar Belarus, of is dit het einde van zijn huurlingenleger? Is hem echt clementie beloofd voor de rebellie en het neerschieten van Russische legerhelikopters waarbij tien doden zijn gevallen? Of horen we over een paar maanden dat Prigozjin in Minsk uit een raam is gevallen of na een kopje thee het loodje heeft gelegd?

Slechts één ding weten we zeker: de ‘bijna-coup’ kent aan Russische kant slechts verliezers.

Wat er nog over was van Vladimir Poetins geloofwaardigheid als doortastend leider is dit weekend wel vervlogen. In elke ‘normale’ samenleving heeft de overheid een monopolie op het gebruik van geweld. Door privélegers als Wagner niet alleen oogluikend toe te staan, maar zelfs actief te promoten, dreef Poetin de spot met deze fundamentele wet. Hij dacht daarmee weg te komen, overtuigd dat niemand in Rusland zijn gezag als ‘moderne tsaar’ zou durven te betwisten.

Na dit weekend is die machtsstructuur van het Kremlin geïmplodeerd. Niemand weet meer waar hij (in de Russische politiek speelt ‘zij’ helaas nauwelijks een rol) aan toe is. De val van Poetin leek voor het eerst echt nabij. De uittocht van privévliegtuigen met oligarchen en hoge officials aan boord is een goede indicatie. Ze geloofden echt dat het Poetinschip zinkende was.

Minstens zo schadelijk voor Poetin zijn de beelden uit Rostov – waar de lokale bevolking eerst de Wagnersoldaten met bloemen onthaalde en ze 24 uur later weer massaal uitzwaaide – en het feit dat de Wagnercolonne zonder enige tegenstand richting Moskou kon optrekken.

Met name de Chinese machthebbers – de laatst overgebleven bondgenoten van Poetin – zullen dit alles hoofdschuddend hebben bekeken.

Binnen 24 uur ging Poetin van ‘hoogverraad’ naar ‘clementie’.

In Rusland worden burgers tot wel zeven jaar opgesloten als ze iets kritisch op Facebook plaatsen, maar worden coupplegers met alle egards behandeld. Dat is zelfs in de bizarre wereld van de Russische politiek moeilijk uit te leggen.

Prigozjin werd als een held uitgewuifd in Rostov, maar ook hij is verliezer. Prigozjin ontpopte zich als een echte populist. De man die met zijn voeten in de modder stond – of beter, in het bloed van zijn gesneuvelde huurlingen. Hij zei hardop wat de generaals niet durfden te zeggen: dat de oorlog voor de Russen helemaal niet de goede kant opging. Dat de verliezen vele malen groter zijn dan de autoriteiten beweren. Dat de corruptie alomtegenwoordig is.

Prigozjin durfde zelfs het grootste taboe in Rusland te benoemen: de legitimiteit van de oorlog zelf. Volgens Prigozjin was er geen sprake van een dreigende Oekraïense invasie en begon de oorlog alleen omdat defensieminister Shoigu zo nodig gepromoveerd wilde worden tot maarschalk. Alleen al het doorbreken van dit taboe zou Prigozjin een jarenlange gevangenisstraf moeten garanderen.

Aan de andere kant van het spectrum veroordelen Navalny en de Russische oppositie al sinds dag één de legitimiteit van de oorlog. Navalny heeft ook een leger, maar dat zijn vriendelijke jongens en meisjes die nog geen vlieg kwaad doen. Zij zijn een makkelijke prooi voor de geheime diensten. Net als Navalny fulmineerde Prigozjin tegen de generaals, officials en politici die tienduizenden jonge Russen naar de slachtbank leidden, maar die hun eigen zonen naar Europa stuurden of een veilig baantje voor ze regelden. Maar anders dan Navalny veroordeelde Prigozjin de oorlog niet. Integendeel. Hij was de ‘muzhik’, de echte rambo die wel even korte metten zou maken met het Oekraïense leger.

Prigozjins oproep om de elite in Moskou een lesje te leren, resoneerde bij veel Russen. Dat hij in het zicht van het Rode Plein omkeerde, doet hem van zijn voetstuk vallen. Ook Prigozjin koos uiteindelijk voor zijn eigen hachje.

Hoe het nu verdergaat, is koffiedik kijken. Verwacht nog meer onrust en onderlinge schermutselingen tussen clans, fracties en privélegertjes nu Poetin aangeschoten wild is. Wagner springt het meest in het oog, maar grote bedrijven als Gazprom en de spoorwegen hebben ook hun eigen regimenten. Veel Russische analisten voorspellen een burgeroorlog en het einde van Poetin.

Ik ben daar niet zo zeker van. Poetin is een politieke houdini die al menige crisis heeft overleefd. Zolang het leger en de FSB achter hem blijven staan, is hij nog aan de macht.

Het belangrijkste gevolg van de afgelopen 24 uur is de impact op het moreel van de Russische soldaten. Het is nu hardop gezegd: deze oorlog heeft geen enkele legitimiteit. Waarom zou je daarvoor je leven in de waagschaal willen stellen? Zo heeft deze soap nog iets goeds opgeleverd.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.