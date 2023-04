Ook justitie mag de uitvinder van het mobieltje danken

De mobiele telefoon bestaat vijftig jaar! Het ging er de halve week over, dus over dat algemene gegeven val ik u niet meer lastig. Hier wil ik stilstaan bij de revoluties die het mobieltje teweeg bracht in de misdaad én de opsporing.

Waar normale mensen ook begin jaren negentig nog op de vaste lijn waren aangewezen, omarmden behalve topondernemers en staatslieden óók criminelen het speeltje. ATF heette het nog: van autotelefoon.

Vele jaren later kregen misdaadkopstukken in grote strafzaken waar ik aanzat veel last van hun roekeloze telefoongebruik.

Niemand had beseft dat de mobiele telefoons, kolossale bakbeesten nog, óók verrieden waar ze waren (geweest). Aan de hand van bewaard gebleven gegevens over de zendmasten die de ATF’s hadden aangestraald, bleken de opsporingsdiensten ook lang nadien nog de reizen van verdachten te kunnen reconstrueren, bijvoorbeeld van en naar een moordplek.

Neem de geruchtmakende liquidatiezaak tegen beroepscrimineel Mink Kok, spil in de toenmalige Amsterdamse onderwereld. De aan hem gekoppelde ATF was van Amsterdam naar Alkmaar gereisd kort voordat hasjhandelaar Jaap van der Heiden daar op 10 april 1993 tijdens zijn paasverlof uit de gevangenis werd opgeblazen met een bom in een tasje aan zijn voordeur.

In een toen nog moderne powerpointpresentatie zette de officier van justitie veertien jaar (!) na de moord beeldend uiteen hoe zijn telefoon en die van vier inmiddels geliquideerde anderen naar en van de ‘plaats delict’ waren bewogen.

In Koks zaak was het onvoldoende voor een veroordeling. Dat de zendmasten begin jaren negentig nog een enorm gebied bestreken, speelde mee. Wie zei dat Kok cum suis niet heel ergens anders rond Alkmaar was geweest?

In de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage schoten de aanklagers vervolgens wél raak met aan ATF’s ontleend bewijs. In een overtuigende ‘telecompresentatie’ zag ik ze aantonen dat drie verdachten op een avond in mei 1993 al bellend vanuit de regio Amsterdam via Den Haag, Rotterdam en Breda naar de Belgische grens waren gereden. Daar vielen de telefoons stil: het ATF-netwerk reikte niet verder. Rond middernacht werden in Antwerpen een handelaar in hasj en diamanten en zijn vriendin doodgeschoten. Kort daarna reisden de telefoons weer terug.

In een ander Passagedossier verried de ATF volgens de recherche de aanwezigheid van een verdachte vlak bij de Utrechtsebrug in de Amsterdamse Rivierenbuurt waar – eveneens in het voorjaar van 1993 – een criminele sportschoolhouder was doodgeschoten. De rechtbank veroordeelde hem, het gerechtshof sprak hem vrij.

‘Telecomgegevens’ werden een vast bewijsmiddel in de majeure zaken (én in kleinere).

Dertig jaar na die liquidaties zit ik aanhoudend bij gewichtige strafzaken vol bewijs uit versleutelde, maar uiteindelijk gekraakte PGP-blackberry’s.

Ook de speurneuzen mogen uitvinder Martin Cooper van de mobiele telefonie op hun blote knieën danken.

