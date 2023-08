Ook ik kijk B&B vol liefde. Gruwelporno noem ik het

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Stel: je ontwaakt, rekt je uit, woelt door je slaaphaar, bent ontspannen en kalm. Dan dondert het besef je hersenpan binnen: ik moet nu zeventien ontbijtborden klaarzetten, glazen poleren, croissantjes afbakken en koffie zetten die ik zelf niet kan drinken, want er dienen vierentachtig sinaasappels te worden uitgeperst. En dat voor mensen die nog een beetje uit hun mond ruiken en de zorgvuldig op een mooi schoteltje geschepte zelfgemaakte frambozenjam verpesten doordat ze er met een botermes doorheen harken. Die klagen dat er een mug in hun kamer was. En willen weten wat de allerbeste wandelroute is – rustig, maar niet te stil en niet te saai, maar niet al te bergop vanwege de jicht.

Klinkt dit als de hel? Toch is het de hemel volgens velen. Want vraag de gemiddelde Nederlander naar zijn grootste droom en hij zegt: een bed and breakfast beginnen.

Het is een wonderlijke vorm van ontsnappingsdrift. Ik ben wellicht weinig dienstbaar ingesteld, maar dagelijks ontbijtpraatjes maken, lijkt me ronduit naar. Dan volgt het perpetuum mobile van het bedden opmaken. Geen pretje bij lakens vol opgezogen vreemde lichaamssappen. En om de feestvreugde tot maximale hoogtes op te stuwen, zijn daar nog de ­toiletremsporen van ome Sjors en tante Willie die blijkbaar erg van gekruid eten houden en nu al een week in de B&B (uitgesproken als bieandbie) verblijven.

Zoals iedereen kijk ook ik naar B&B vol liefde. Gruwelporno noem ik het, gezien mijn afkeer van bed and breakfasts gecombineerd met mijn hier eerder geuite intense Tinderangst. Maar zoals porno soms educatieve elementen bevat (‘Past dat echt?’) valt er van dit programma ook veel te leren. Dat het in de Ardennen altijd regent, dat hippe bitcoinjongetjes meer vanwege de faam meedoen dan de liefde – dit hadden de makers kunnen weten. Niemand noemt een kale Spaanse rots naar zichzelf en toch bestaat Mount Joy – en dat het onder het mom van spiruwele ontwikkeling en het ontspannen van je zonnevlecht blijkbaar volstrekt normaal is om aan twee oververhitte vrouwen in een hottub met basstem te vragen: “Hoe kijken jullie aan tegen... sek-su-a-li-teit?”

“Ga naar huis,” schreeuw ik voortdurend tegen de tv. Je wil deze partner niet! En je wil geen bieandbie! Maar dat willen ze wel. En ik kan dat slechts op één manier verklaren: Nederlanders zijn hun leven hier zat. Zorgen voor kinderen, de hypotheek, het onderhoud van je huis, bah. Dus kopen ze met een éxtra hypotheek een Franse gîte, gaan ze zorgen voor wildvreemde mensen en moeten ze opeens in een vreemde taal aan een aannemer uitleggen dat hij de afvoer dient te repareren omdat Sjors en Willie hebben besloten een weekje langer te blijven.

Maar goed, ze doen het tenminste wél. James Joyce schreef: ‘Think you’re escaping and run into yourself. Longest way round is the shortest way home.’

En ik kan lullen wat ik wil, maar mijn dagelijkse tv-snack is natuurlijk net zozeer escapistisch. Hulde dus voor alle echte avonturiers, die ons van verhalen blijven voorzien. Maar ik kijk ze vanuit huis. ­Lekker op mijn eigen zonnevlecht.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.