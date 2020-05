Ook een notoire leugenaar kan de waarheid spreken

Kroongetuige Nabil B. weigert nog verklaringen af te leggen in de kolossale liquidatiezaak Marengo, tegen Ridouan Taghi en vooralsnog zestien medeverdachten. Maandag vertelde hij de rechtbank waarom. Na broer Reduan is ook advocaat Derk Wiersum tot zijn onpeilbare verdriet vermoord uit wraak voor B.’s verraad. Een opvolger vinden is geen sinecure.

Alsof je een brandend huis te koop zet.

Met de eerste alsnog gevonden kandidaat brak hij. Nu hij weer een raadsman plus een ‘vertrouwenspersoon’ heeft gevonden, keurt de staat die twee-eenheid af, want de laatste is geen jurist.

B.’s noodkreet laat nog ruimte voor een oplossing. De rechtbank gelast justitie dit te regelen. Toch durf ik na mijn twee decennia met, zeg, kleurrijke getuigen uit de onderwereld te voorspellen dat het gedoe zal blijven oplaaien.

Omdat de kroongetuige woest is nu zijn broer en advocaat ondanks zijn vele waarschuwingen konden worden vermoord.

Die moorden zijn een afschuwelijk en ongekend dieptepunt, maar de verwijten van de kroongetuige klinken vertrouwd.

Het Amsterdamse liquidatieproces Passage, dat tien jaar van mijn leven besloeg, was gebouwd op de biecht van spijtoptant Peter la Serpe. Die noemt zichzelf een ‘droomgetuige’, maar schopte jaren heibel. Justitie leverde hem volop kruit voor zijn bommetjes, waardoor de aanklagers en rechters geregeld groggy in de touwen hingen.

Zijn klacht: de staat zuigt je leeg en dumpt je zo goedkoop mogelijk. Uit één van honderd litanieën: “Ik ben voorgelogen, geïntimideerd en bedreigd.”

Kroongetuige Angelo Diaz tegen de Hells Angels zong hetzelfde lied, en besloot droogjes niet meer over het verleden te spreken. Niet echt de bedoeling van het concept ‘kroongetuige’.

Een andere malafide getuige tegen de motorclub droeg zijn kleding achterstevoren en bleek enig aanhanger van profeet ­Yosso Almarosso. Weer een ander had zijn verhaal gekopieerd uit de film The Shawshank Redemption.

Ronduit gênant was de parade van criminele opportunisten in een moordzaak tegen onderwereldkopstuk Mink Kok. De een werd (pas) gedumpt nadat hij behalve Kok ook een latere staatssecretaris van Justitie had besmeurd. Een ander, volgens zijn moeder een dwangmatige fantast, maakte die reputatie waar en ging af door een zijdeur. De verongelijkte rechtbank sprak Kok vrij.

Het is een vluchtige greep uit mijn mausoleum vol getuigen die tragikomische schouw­spelen opvoerden.

Toch, ook een boef, gek of notoire leugenaar kan de waarheid spreken. Begrijpelijk dat justitie het in nood blijft proberen. Dan prijs ik me gelukkig in de persbank, dat ik me niet als aanklager achter zo’n zonderling hoef te scharen, die me steeds door de benen speelt.

Aan het einde van het glibberige pad dat justitie met Peter la Serpe bewandelde, kregen vier eerder onaantastbare criminelen levenslang.

Zo is het ook.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. Reageren? paul@parool.nl.