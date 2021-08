Ook de wieg van Joost Eerdmans had in Afghanistan kunnen staan

De afgelopen dagen vlogen de hart­verscheurende filmpjes uit Afghanistan ons om de oren. Moeders gaven baby’s weg aan militairen, omdat ze hoopten dat hun kind elders een betere toekomst zou krijgen. Bange Afghanen sprongen op een opstijgend vliegtuig; alles leek hen beter dan in hun vaderland te blijven. Een aantal van hen – onder wie de jonge voetballer Zaki Anwari – kwam hierbij om het leven.

Er waren ook berichten van tolken die voor de Nederlandse missie in Uruzgan hadden gewerkt. Een deel van hen had inmiddels een visum gekregen om naar Nederland te komen, maar lang niet iedereen kon het vliegveld bereiken. Ze moesten langs checkpoints die door de Taliban werden bemand en op de luchthaven heerste totale chaos. De ‘gelukkigen’ die uiteindelijk in Nederland aankwamen werden ondergebracht in een kazerne in het Groningse Zoutkamp. Uiteraard is alles beter dan bedreigd worden door de Taliban. Toch lijkt het me een groot contrast wanneer je vanuit miljoenenstad Kabul opeens op het Groningse platteland belandt.

Vluchten doe je niet voor je lol, al lijkt niet iedereen daarvan doordrongen. Tijdens een crisisdebat in de Tweede Kamer ging het vorige week om de vraag of alleen Afghaanse tolken naar Nederland mogen komen, of ook ander personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt. Joost Eerdmans had hier een stellige mening over: “JA21 zegt: de tolken die werkten voor Defensie moeten gered worden uit de handen van de Taliban. Geldt dit nou ook voor andere helpers? (…) Het lijkt ons niet goed dat iedereen die bij wijze van spreken een ei heeft gebakken voor de Nederlandse militairen ook met de familie naar Nederland worden gehaald.”

Het dedain waarmee hij sprak over deze ‘ei-bakkers’ irriteerde me. Wat als we het eens omdraaien?

Stel je voor dat Nederland wordt bezet door – ik noem maar wat – de Belgen. Zij willen Nederland onderdeel maken van Groot Belgistan. Degenen die zich daartegen uitspreken worden met de dood bedreigd. Vluchten is moeilijk, maar niet voor iedereen onmogelijk. Duitsland en Frankrijk hebben een asielzoekersstop ingevoerd. Gelukkig is Namibië bereid te helpen, ook al verzet een deel van de Namibische bevolking zich tegen ‘die Nederlandse gelukszoekers’.

Na een barre tocht komen de gevluchte Nederlanders aan in tentenkampen in de woestijn, zonder bezittingen. Hun familie is achtergebleven in het gevaarlijke Europa. De Namibiërs zijn namelijk bang voor gezins­hereniging.

Dit is natuurlijk een fictief en surrealistisch scenario, maar soms denk ik dat we te verwend zijn geworden in dit land. Daarmee pleit ik zeker niet voor een oorlog op Nederlandse bodem, maar wél voor een beetje meer empathie met mensen die momenteel in een oorlogsgebied wonen.

Het leven is net een loterij: waar je geboren wordt, is totaal willekeurig. Onze wieg had net zo goed in Afghanistan kunnen staan. Oók die van Joost Eerdmans.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.