Ook de onderwereld zit vol nepobaby’s

Nepobaby’s, wij hebben ze ook hoor, in de hoek van de misdaad. Sinds het New York Magazine het fenomeen van ouder-kindnepotisme in 2022 wereldwijd in het nieuws bracht, is vooral in de media en de culturele sector veel aandacht voor de kinderen van beroemdheden die soepel in de voetsporen van hun ouders treden.

Nou, ook in de onderwereld stikt het van dit slag troonopvolgers. Van de zonen die de bedenkelijke voorbeelden van hun vaders volgen of neven die door ooms gebaande paden betreden. Dat is zeker niet alleen voorbehouden aan de maffia, waarbinnen het als het standaard bedrijfsmodel geldt, maar óók in Nederland heel gebruikelijk.

Deze weken moet ik weer aan ze denken tijdens het strafproces over de afgrijselijke schietpartij in het buurthuis op Wittenburg. Al kort nadat daar stagiair Mohamed Bouchikhi door een blunder was doodgeschoten door een schutter die hem aanzag voor doelwit Gianni L., meldden tipgevers dat de beruchte crimineel Randall D. uit Amsterdam-Zuidoost wraak op Gianni L. was komen nemen. Die zou in het buurthuis ruzie hebben gehad met D.’s inmiddels eveneens criminele zoon. Of hij inderdaad een van de daders is en levenslang moet krijgen, zoals justitie vordert, mag de rechtbank nog bepalen.

Mijn gedachten dwaalden in de persbanken af naar andere vaders en zoons in de onderwereld. Naar nestor Greg R. (75 alweer) die is verwikkeld in de grote liquidatiezaak Eris. Daarin wil justitie levenslang voor hem, maar vond de rechtbank een kleine zeven jaar wel mooi. Zijn zoon Jesse R. zit al levenslang uit voor een trits liquidaties. In Jesses zaak figureerde ook de zoon van Henk R. (72), de Zwarte Cobra, die heel lang vast zat in de Verenigde Staten en in Nederland onlangs werd vrijgesproken van een dubbele liquidatie in Antwerpen in 1993.

De Nederlandse autoriteiten beschouwen twee zoons van veelvoudig liquidatieverdachte Ridouan Taghi als deelnemers aan zijn criminele organisatie. De most wanted crimineel van Nederland, ‘Bolle Jos’ Leijdekkers, trad met zijn eerste schreden in de internationale cocaïnehandel volgens ingewijden in de voetsporen van zijn vader.

Dan zijn er nog hele families die volgens justitie gezamenlijk witwassen. De familie achter Suri-Change, wier vestigingen deze weken voortdurend doelwit zijn van explosies, waarna burgemeester Femke Halsema de Amsterdamse vestigingen heeft gesloten. De Surinaams-Amsterdamse familie Basnoe, die wordt vervolgd voor het witwassen van tientallen miljoenen en van wie de burgemeester drie Amsterdamse winkels liet sluiten.

Het is als aanstormend talent – net als bij de acteurs, zangers en mediafiguren – een flinke pre als je met een naast familielid als kruiwagen de weg al kent. Criminelen hoor ik alleen minder vaak suggereren dat het juist een handicap is dat hun familielid al een icoon was in het wereldje, zoals de andere nepobaby’s vaak doen.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.