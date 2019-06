Ook de auto moet rijexamen afleggen

‘Denkend aan Holland, zie ik brede snelwegen vol autonoom zoevende auto’s die snel door oneindig laagland gaan,’ zal de Marsman van de 21ste eeuw ooit dichten. Luister maar naar Laurent Taupin, hoofd techniek bij Renault: “De zelfrijdende auto, die er snel aankomt, noemen we mind off. Die ontlast de klant van de plicht op te letten.”

Voorlopig sta ik met een auto die niet start aan de kant van de weg. Dus alle tijd om met hoofdonderzoeker Gijs Dubbelman van de TU Eindhoven te bellen. Hij is wat voorzichtiger. “De zelfrijdende auto komt er heus, maar niet op de manier zoals jij en veel mensen daar over fantaseren: je stapt in Amsterdam achter het stuur, in Parijs stap je uit en intussen heb je een film gekeken. Ik denk niet dat we dat in de komende decennia gaan meemaken.”

Het probleem zit hem volgens Dubbelman in al die verschillende omstandigheden die je onderweg tegenkomt. Drukke stadscentra vol met onvoorspelbare fietsers en voetgangers, complexe kruisingen en rotondes die zelfs voor ervaren autorijders uitdagend zijn. Dat is te veel voor een zelfrijdende auto. Te ingewikkeld.

Terwijl ik op de pechhulp wacht, bedenk ik dat mijn felblauwe Opel al best veel zelf kan. Een noodstop maken als ik niet op tijd rem, ­corrigerend bijsturen om netjes binnen de ­eigen rijbaan te blijven. “Dat gaat al richting ­level 3,” zegt Dubbelman alsof hij het over een computerspel heeft. In fase 0 bedient de bestuurder de auto helemaal zelf, in de toekoms­tige fase 5 rijdt en navigeert de auto zonder dat ingrijpen nodig is. Want wat we nu doen, is binnenkort hopeloos ouderwets. “Zoals we nu auto rijden, wordt in de toekomst zoals we nu paard rijden. Je gaat naar een speciale plek om te rijden, zoals de manege. Daar, op een circuit, rijd je je rondjes.”

Dat kan wel zijn, maar wanneer is het zover? Stel dat die twee van mij over dik zestien jaar de weg op willen? Moeten ze dan nog lessen volgen en zich onderwerpen aan een CBR-examinator? Iets waar hun vader weinig warme herinneringen aan koestert? Of is dat niet meer nodig, omdat tegen de tijd dat zij de weg opgaan, auto’s het makkelijk zelf afkunnen?

“Ik zou maar voor ze gaan sparen,” lacht hoogleraar vervoersmodellering Bart van Arem van de TU Delft. “Niet alleen jouw tweeling moet het rijbewijs gaan halen, ook hun auto zal rijexamen afleggen.” Pardon? Van Arem voorspelt dat voor 2035 een wagen niet alleen technisch wordt getest. Een CBR- examinator beoordeelt ook hoe het voertuig rijdt. Veilig van rijstrook wisselen bijvoorbeeld. Kortom, niet alleen mijn dochters kunnen, niet ongebruikelijk in deze familie, herhaaldelijk zakken, dat kan ook hun auto’s overkomen. Ik snap het advies om te gaan sparen plots beter.

Terug naar nu; het probleem met mijn auto is verholpen. De accu was leeg, dan houdt alles op. Ook in de toekomst.

