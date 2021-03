Ook bij verkiezingsposters is het een kwestie van survival of the fittest

Mark Rutte heeft zijn hoofd laten hangen. De bovenkant van de VVD-verkiezingsposter heeft losgelaten en hangt nat voor zijn gezicht.

Het is, zo vlak voor 17 maart, een slagveld op de aanplakborden in het plantsoen hier naast de deur.

Regen en vernielers hebben behoorlijk huisgehouden. Een slordig gezicht. Zo zien de borden eruit als de verkiezingen al een tijdje achter ons liggen.

Van GroenLinks rest nog de onderste strook. Net boven de enkels afgezaagd.

Volt en JA21 zijn helemaal verdwenen. Net als Lilianne Ploumen van de PvdA.

Vandalenstreken. Koppensnellers in tijden van oorlog. (Of zouden de verkiezingsposterverzamelaars op strooptocht zijn geweest?)

Misschien is het gewoon een kwestie van survival of the fittest.

Thierry Baudet is er ook nog, hij is dus een keertje niet weggelopen. De poster van FvD hangt er wel aangerand bij. Er is een hoek afgescheurd, en de leider is monddood gemaakt met een over zijn lippen geplakte sticker waarop staat: ‘Toeslagenaffaire is institutioneel racisme’.

En naast zijn hoofd een sticker waarop de tempel van de partij is ingestort en in brand staat, omlijst met de woorden ‘Nooit meer fascisme’ en het wat minder subtiele ‘Fuck FvD’.

Mark Rutte heeft zijn hoofd dus gebogen, niemand die de moeite heeft genomen voor herstelwerkzaam­heden. Of om hem verder neer te halen. (Vermoed ik achter het mondkapje van de naast hem hangende Esther Ouwehand van de PvdD een glimlach?)

Als je je stem zou laten bepalen door wat op deze borden nog zichtbaar is, dan kan links het wel schudden. De vrijgekomen plekken zijn snel ingenomen. Door Carline van Breugel uit Amsterdam, nummer 32 op de lijst van D66. ‘Ik geef jongeren een stem, geef je mij die van jou?’

Ze is er maar meteen twee keer gaan hangen. (Als haar dat maar geen standje van de onbetwiste nummer 1 oplevert.)

Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag, Geert Wilders, Esther Ouwehand en Henk Krol. Die hangen niet los, hebben nog geen hoekje verloren, zijn niet overplakt en ook niet van snorren, baarden of brilletjes voorzien. Zij kijken de kiezer souverein aan.

Volgens de laatste peilingen zijn ze samen lang niet genoeg voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Vanachter de dubbelgeklapte Mark Rutte is gelach te horen.

Twee uur later. Ik zie vanuit het raam twee mannen voor de borden. Een grote, die een ladder vasthoudt, en een kleine, die een kwast in een gele bak lijm doopt en een poster besmeert. Waarmee hij vervolgens de ladder beklimt en de poster over een van de twee Carlines plakt.

Terwijl er plek genoeg is op het bord.

Het is een VVD-poster voor de nummer 17 op de lijst, de Amsterdamse Mariëlle Paul. En passant plakt die kleine van de VVD-herstelploeg (waar zijn de linkse ploegen?) ook het hoofd van Rutte weer vast. Daarna gaan de boefjes ervandoor in een dikke, zwarte Mazda.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.