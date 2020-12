Ook bij ons zal een zwart circuit van coronavaccins opduiken

Naast alle drukte van ziekenhuizen en intensive cares die overvol zijn met coronapatiënten, uitrol van een complex vaccinatieprogramma, intensief contact met honderden hardwerkende en vermoeide ziekenhuismedewerkers en flink meewerken als dokter omdat door ziekte en zelfisolatie voortdurend gaten vallen in het rooster, staat mijn telefoon roodgloeiend en stroomt de ­mailbox vol met berichten van Hele Belangrijke Mensen.

Althans, dat vinden ze zelf en ze hebben ook allemaal dezelfde vraag: ‘Kan ik alvast het coronavirusvaccin toegediend krijgen?’ Als ik geduldig uitleg dat vaccinatie in de eerste weken is geprioriteerd voor 80-plussers, ouderen met bijkomende ziekten en verpleeghuispatiënten, krijg ik al te vaak het antwoord dat ik kennelijk niet goed heb begrepen dat de vragensteller heel bekend, heel invloedrijk en natuurlijk vaak ook heel rijk is. En dat dus onmiddellijke voorrang verleend moet worden om deze steunpilaar van de samenleving (en natuurlijk vrouw en kinderen en liefst ook de huisdieren) per direct van het vaccin te voorzien.

Het blijft fascinerend om deze mensen dan toch teleur te moeten stellen. Britten zijn totaal niet gewend dat hen als beroemdheid iets geweigerd wordt en al helemaal niet dat ze iets niet kunnen kopen voor een hele berg geld.

Naast de op zichzelf goede reguliere gezondheidszorg is er in Engeland een groot privaat circuit waar je voor een vermogen een consult kunt laten doen of een kleine operatie kunt ondergaan. Voor het overgrote deel echt overbodig want al die dingen kun je gratis en voor niets ook bij de huisarts of in gewone ziekenhuizen laten doen.

Maar het is natuurlijk veel chiquer en passend bij je status om een privékliniekje in Harley Street met marmeren vloeren en aantrekkelijk geüniformeerd baliepersoneel te bezoeken voor een beetje eczeem of een verdraaide knie. Of om totaal nutteloze check-ups of –nog erger – een total body scan te laten uitvoeren. Een gunstige uitslag van een dergelijk onderzoek geeft een valse garantie op gezondheid die ook nog eens zo ongeveer vervalt bij de drempel van de kliniek. En een goede keuringsuitslag is voor velen vooral een aanmoediging te volharden in een ongezonde leefstijl, waarbij de check-up, voor wie het kan betalen, gewoon een soort aflaat is voor een qua gezondheid zondig leven.

In coronatijden heeft de private sector zijn gebrek aan betekenis en louter commerciële focus weer ruimschoots gedemonstreerd met virustesten voor een vriendenprijsje van 500 pond of corona-antistofbepalingen met notoir onbetrouwbare testkits. En jawel, de eerste Londense privépraktijken beginnen al met het aanbieden van coronavirusvaccinatie, wellicht verkregen op de zwarte markt, of misschien wel met oncontroleerbare nepvaccins.

In Nederland is er gelukkig nauwelijks een cultuur van een dergelijke privégezondheidszorg, maar ik maak me weinig illusies dat niet ook bij ons binnenkort een zwart circuit van coronavirusvaccins zal opduiken.

Marcel Levi is ceo van University College London Hospitals. Daarvoor was hij bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl