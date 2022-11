Ook al eet je louter linzenburgers, bij de activisten van deze tijd wil je echt niet horen

Onlangs werd de uitzending van Eva Jinek verstoord door twee mannen die op een heel ongemakkelijke, onbeholpen en totaal nietszeggende manier aandacht wilden eisen voor de mensenrechtenschendingen in Qatar. Kort daarvoor lijmde iemand zich vast aan de tafel van Beau van Erven Dorens om aandacht te eisen voor klimaatverandering, alhoewel z’n verhaal er niet bepaald vlot en vloeiend uitkwam.

Wat je ook van deze acties vindt, één ding is zeker: de activisten van onze tijd zijn eerder een blamage dan dat ze iets hebben van de charme of verbale begaafdheid van de activisten van weleer. Waardoor je er eerlijk gezegd, zelfs als je een bewuste linkse weldoener bent die louter linzenburgers en tofoe eet, niet echt graag bij wil horen.

Ik raad de activisten daarom sowieso aan iets te kijken van Martin Luther King of Nelson Mandela voor ze verdergaan, want op deze manier is het nogal kolderiek en werkt het averechts. Geloof het of niet: succesvol politiek en activisme voeren en de kunst van het meekrijgen van mensen in je ideologie hangt ook heel erg af van de vorm, niet alleen van de inhoud.

Verder werd Verdi’s Requiem in het Concertgebouw verstoord door een klimaatactivist en werden 413 mensen aangehouden door de Koninklijke Marechaussee omdat ze zich vastmaakten aan privévliegtuigen op Schiphol om te voorkomen dat ze zouden opstijgen.

Het meisje met de parel van Vermeer in het Mauritshuis werd beklad en ook de Zonnebloemen van Van Gogh waren niet veilig meer, omdat ‘de ernst van de klimaatcrisis dit soort acties rechtvaardigt’. Wereldwijd werden meer van dit soort acties uitgevoerd bij de bekendste kunstwerken, bijvoorbeeld door er tomatensoep overheen te gooien.

De aandacht opeisen voor allerhande wereldproblematiek door het verstoren van kunstuitingen, tentoonstellingen en talkshows en het bekladden van roemrijke schilderijen is een trend waarvan ik me afvraag of die niet op den duur een vervelend staartje krijgt in onze narcistische samenleving. Straks denkt iedereen met een mening het recht te hebben ieders aandacht op te eisen, op de meest hinderlijke manieren.

Maar die problemen zijn niet op te lossen door de aandacht te eisen van doorsnee burgers die doorgaans niet zitten te wachten op jouw boodschap bij het bezoeken van een concert, talkshow of museum.

Bovendien is het ook heel onveilig. John van den Heuvel heeft al gezegd dat hij gepikeerd en geschrokken is van hoe slecht de beveiliging en handhaving is bij Jinek – hij noemde die ‘een gatenkaas’ – en hij heeft zelfs gezegd dat hij niet meer gaat aanschuiven bij talkshows.

Van den Heuvel was juist aanwezig om te praten over hoe hij moet leven met zijn beveiliging, toen diezelfde uitzending werd onderbroken door twee mannen uit het publiek. “Als deze jongens dit zo makkelijk kunnen doen, kunnen kwaadwillende personen dat ook,” vond hij. En terecht. De coulance waarmee zowel Jinek, Beau als hun beveiligers reageerden (namelijk helemaal niet), is opmerkelijk, omdat het een onverwachte situatie betrof en daarmee een mogelijk onveilige.

Ik weet zeker dat er niet één persoon duurzamer is gaan leven na het zien van deze acties.

