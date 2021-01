Ooit zal de geschiedenis Navalny gelijk geven

Ik maakte een wandeling over de bevroren en besneeuwde Moskou rivier. Het was minus 22 graden. Aan een strakblauwe hemel schitterde de zon.

Ik had een sjaal om mijn mond geslagen om mijn adem niet te laten bevriezen. Mijn valenki - Russische viltlaarzen - knerpten in de sneeuw.

Het was verder doodstil tot de klokken van een orthodox kerkje begonnen te luiden.

Mooier kon het niet zijn. Dit is waarom ik zo van Rusland hou.

Maar in mijn hoofd was het onrustig.

Zoon Tom belde net. “Olga (onze schoondochter) heeft de uitslag van haar test binnen. Ze is positief. En de baby is ook niet lekker. Dus Charlotte (10 maanden oud) zal ook covid hebben.”

“Maar Olga is altijd zo voorzichtig,” zei ik. “Klopt,” bevestigde Tom, “maar ze moest deze week tentamen doen voor haar artsen-examen. De universiteit gaat gewoon door en daar was een veel te grote groep in een benauwde hal. Waanzin.”

Thuis zag ik even later hoe Navalny weer in Rusland landde. Het beeld van de omhelzing met zijn vrouw Yulia terwijl hij door de politie werd weggeleid zal ik niet snel vergeten. God mag weten wanneer die twee elkaar weer zien.

Twee dagen later stuurde Navalny een nieuwe video de wereld in. Gingen die eerder over de rijkdom van mensen in Poetins omgeving- dit exposé over ‘Poetins Paleis’ – drie keer groter dan Monaco en van een wanstaltige luxe- was een directe klap in het gezicht van de president.

Binnen een dag bekeken meer dan 20 miljoen Russen de twee uur durende video. Ongekend!

Maar of Navalny erin slaagt Poetin zo op de knieën te krijgen? Ik heb er een hard hoofd in.

Op het Moskouse vliegveld, waar Navalny dus niet aankwam, trotseerden een paar honderd supporters de snijdende kou. Poetin zal er niet wakker van hebben gelegen.

Navalny heeft zijn aanhangers opgeroepen dit weekend de straat op te gaan. Die demonstraties zijn inmiddels verboden. Je moet echt heel dapper zijn om mee te doen, want je verdwijnt zo jaren de gevangenis in.

Zeker, vooral dankzij Navalny is de geloofwaardigheid en populariteit van Poetin nooit zo laag geweest. Maar er is een wereld van verschil tussen het kijken naar een YouTubevideo en een revolutie.

De meeste Russen zijn nu vooral bezorgd over corona en de economie. En bij een crisis - we zien het ook elders - zoekt men graag dekking bij de leider van het land.

Ooit zal de geschiedenis Navalny gelijk geven. Nelson Mandela moest er 27 jaar op wachten op het Robbeneiland. Ik ben zo bang dat Aleksej Navalny die tijd niet wordt gegund.

En nu heeft kleindochter Charlotte ook nog eens flinke koorts en maken we ons natuurlijk erg ongerust over wat covid met een baby kan doen.

