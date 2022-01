Fietsend door de stad hebben we allemaal onze eigen routes. Straten die we mijden, parken die we juist graag doorkruisen, omfietswegen.

Zelf sla ik geregeld straten in die ik niet ken, of waarvan ik vermoed dat ik er nooit eerder doorheen fietste. De Slatuinenweg bijvoorbeeld, of de Kromme-Mijdrechtstraat.

Ooit had ik het plan dat ik in alle straten van Amsterdam moest zijn geweest. Ik had een dik schrift waarin ik de straten noteerde, maar die administratie is verloren gegaan tijdens een verhuizing waarbij twee vrienden weigerden de acht dozen vol oude nummers van Vrij Nederland naar tweehoog te sjouwen. Ze kieperden al die jaargangen zonder pardon in de papiercontainer.

Soms sla ik een straat bewust over, omdat daar niet al te beste herinneringen dwalen. Als ik er dan toch doorheen fiets, blijkt dat zo’n straat zo op de schop is gegaan dat ik er onbezwaard doorheen ga en bijna niets meer herken. (Behalve de zwarte schimmen in mijn hoofd.)

En dan de doorsteekjes.

Oudemanhuispoort. Het tunneltje tussen Amstel en de Voormalige Stadstimmertuin (in dat tunneltje bevindt zich het middelpunt van Amsterdam). De Jonge Roelensteeg, de straatjes rond het Amsterdam Museum. Ik noem er maar een paar. De stad kent er tientallen, als het er geen honderden zijn.

Mijn favoriete doorsteek is Pentagon.

Heel lang heb ik niet geweten dat het vijfhoekige gebouw – het staat tussen Zwanenburgwal, Sint Antoniesbreestraat, Zuiderkerkhof, Moddermolenstraat en Raamgracht – zo heette. Met op de begane grond café Tisfris en boekhandel Pantheon.

Tussen die twee zaken kun je door een tunneltje en dan kom je op het binnenplein van het gebouw, dat officieel ook Pentagon heet. Dan de Raamgracht op en je bent via de Verversstraat (ook mooi met die luchtbrug, en ook een doorsteek) zo bij de Munt.

Hoe vaak ben ik niet gedachteloos zo doorgestoken, zonder eens goed om me heen te kijken?

Deze week nam ik weer de doorsteek, en bleef toen even midden op het plein stilstaan. Rondom het plein woningen, vier, vijf etages hoog. Wat een prachtige filmset zou dat zijn. (Misschien is dat al gedaan en heb ik daar geen weet van.)

Feestende mensen op de galerijen. Ik zag zo een scène uit een Italiaanse film voor me. Van Sorrentino natuurlijk. (Misschien is dan het binnenplein van woongebouw De Liefde op de hoek van de Da Costakade en Bilderdijkstraat meer geschikt. Een geheimtip wat doorsteekjes betreft.)

Op Pentagon is ook weer een doorsteekje naar het Zuiderkerkhof, maar ik nam het tunneltje dat op de Raamgracht uitkomt. En dan zo over de Theo Boschbrug, vernoemd naar een van de architecten van het Pentagon, hup de wijde stad in.

