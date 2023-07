Ooit een Duitse moeder gehoord die na de Tweede Wereldoorlog trots was dat haar kind voor het vaderland was gestorven?

Onrust aan de grens tussen Polen en Belarus.

Poetin zei stoer dat een aanval op Belarus een aanval op Rusland is. De beelden waarop hij dat vertelde heb ik twee keer bekeken. Maar ik zag niets aan zijn gezicht. Vermoeidheid noch onzekerheid, angst noch tevredenheid of zelfvoldaanheid; hij had zijn gewone, tamelijk saaie Koude-Oorlog-1959-robottronie.

Het blijft knap dat hij met behoud van dezelfde grammatica en dezelfde woorden de betekenis van vrijwel alles wat hij beweert totaal heeft omgedraaid. Zegt hij vrede, dan bedoelt hij oorlog. Zegt hij waarheid, dan bedoelt hij leugen. Zegt hij mooi, dan bedoelt hij lelijk. En het is doorgesijpeld in bijna alle geledingen van de maatschappij. Sta je voor de rechter, dan krijg je een oneerlijk vonnis. Zelfs als men zegt dat ze je zullen voeden, dan betekent dat dat ze je graanschuren vernietigen. Het is dodelijke ironie die niet om te lachen is. Integendeel, op lachen staat de doodstraf of levenslang in Siberië.

Daarom lacht Poetin.

Je zou toch zeggen dat er onderhand Russen zijn die die niet meer verdwaald willen raken in waarheid en werkelijkheid.

In het begin van de oorlog zeiden we weleens: de Russen kunnen het lang volhouden omdat ze zo goed kunnen lijden. Maar de Russen lijden niet. Ze accepteren. Ze zijn enthousiast. Dat is wat ophitsing doet: je vergeet dat je in feite behoort te lijden. Je enthousiasme doet je tevens denken dat je een rechtvaardige strijd voert.

Maar toch vraag ik me af waar de vaders en moeders zijn van de omgekomen zonen en dochters. De grootouders, de verloofdes… Waarom leidt hun verdriet niet tot verzet? Ze wonen niet in Moskou, ze wonen in het achterland van het uitgestrekte rijk. Het is misbruik van Poetin, een gevaarlijke vorm van slavernij, uitbuiting op z’n lelijkst. Of zijn ze, zoals in elke oorlog wordt gesuggereerd, trots dat hun zoon of dochter voor het vaderland heeft mogen sterven? Ik heb nooit een ouder gehoord of gezien die blij is dat hun kind voor het vaderland is gestorven. Ooit een Duitse moeder gehoord die na de Tweede Wereldoorlog uiting gaf aan haar trots dat haar kind door de geallieerden is omgebracht? ‘Gesneuveld voor de goede zaak’ bestaat niet.

Poetin vernietigt nu voedsel. Hij raakt daarmee de armsten. Je kunt harten winnen door brood te schenken, niet door af te nemen.

Poetin wil geen harten winnen, maar harten eten.

