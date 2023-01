Ooit belde er iemand bij me aan en die riep: ‘Boem Paukeslag’

Om de ontlezing onder jongeren tegen te gaan zal ik de rest van het jaar onaangekondigd gedichten van Paul van Ostaijen voorlezen. Ik wil argeloze mensen overrompelen, zoals Paul van Ostaijen mij ook ooit overrompelde met zijn gedicht Boem Paukeslag.

Het lijkt mij het ideale gedicht om bij iedereen die tussen 1980 en 2010 is geboren iets blijvends in het hoofd te proppen. Met de Holocaust is dat helaas niet gelukt. Een kwart van de 12 tot 42 jarigen denkt dat het allemaal wel meeviel of dat het de naam is van een Duits pretpark.

Die generatie wil ik wakker schudden met gedichten van Paul van Ostaijen. Ik bel op een woonerf ergens aan, wacht tot ze binnen klaar zijn met influencen, laat ze hun telefoon in hun achterzak stoppen en daarna, wanneer ze de deur denken te openen voor alweer de derde levering die week van een Pizza Kapsalon, verras ik ze.

Ik kijk ze aan, laat het ongemakkelijk worden en dan opeens: “Boem, Paukeslag.” Even laten indalen en dan de tweede zin van het gedicht: “Daar ligt alles plat.” Kijken wat er gebeurt. Ik ga ze niet uitleggen dat het geschreven is na de Eerste Wereldoorlog. Dat heeft geen zin als je niet eens weet dat er een Tweede is geweest.

Ik verwacht er niet veel van. Veel dichtgeslagen deuren of gemompel ‘dat ze al een keer eerder geld hebben gegeven aan iemand die geld ophaalde voor de plaatselijke drumband.’

Daarna counter ik meteen. Hopla, keihard nog een legendarische Paul van Ostaijen eroverheen. “Slinger Singer Naaimasjien. Hoort Hoort, Floris Jespers heeft een Singernaaimasjien gekocht. Wat. Jawel. Jespers Singer naaimasjien. Hoe zo jawel ik zeg het u Floris Jespers heeft een Singernaaimasjien gekocht.”

Daarna zwijg ik en laat ik ze het gedicht zien, op papier. Niet op mijn telefoon. In een boek vol papier en lettertjes. Ik zeg: ‘Kijk dan, de woorden dansen en denderen als een hunkerend mens, als een wilde naaimachine over de pagina’s. Mooi he!’

Ik wacht het antwoord niet af. Mijn werk zit erop. Ooit, 40 jaar later, zal een 83-jarige zich mij herinneren. In 2023, vijf jaar voordat de laatste krant werd gedrukt en een maand voordat er veertien talkshows op de televisie waren, belde er iemand bij ze aan en die riep: “Boem Paukeslag.”

Ik hoop dat die mensen dan voelen dat ze het vel op een trommel zijn. Je kunt je verzetten wat je wilt, maar uiteindelijk tril je mee en voel je van alles. Meestal wanneer het al te laat is.

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.