Onze vrijheid is geen geliefd product. Een meerderheid in de wereld is er huiverig voor

Nee, ik ga niet op de Krim op vakantie.

Op het door de Russen bezette schiereiland hebben vermoedelijk Oekraïense separatisten een aanslag gepleegd. Wat munitie en wat vliegtuigen werden vernietigd.

Ik las dat Russen wel naar Europa op vakantie gaan. Ze zijn ook in Amsterdam gesignaleerd.

Zelenski wil dat niet.

Ik las enkele interviews met een vakantie vierende Rus en die zei: “Je ziet dat alles hier beter is geregeld dan bij ons.”

Ik dacht toen: vooruit, laat die Russen maar hier komen, dan merken ze hoe prettig alles is geregeld, hoe vrij we zijn, en eenmaal teruggekeerd beseffen ze dat ze iets tegen Poetin moeten ondernemen.

“Nee, Theodor. Nu bega je dezelfde fout als veertig jaar geleden!”

Ik was toen leraar in Amsterdam-Oost, gaf les aan ‘anderstaligen’ uit alle delen van de wereld die vaak gehoofddoekt waren en was zeer ‘betrokken’, wat toen ‘geëngageerd’ heette.

Ik dacht: als mijn leerlingen geconfronteerd worden met onze vrijheid zullen ze de voordelen zien. Ik liet ze naar clips van MTV kijken, zong Bob Dylan, vertelde over de Tweede Wereldoorlog en hoe belangrijk vrijheid was, maar ik bleek een slechte docent. MTV noch Dylan, noch mijn verhalen noch mijn vrijheidsfilosofie hadden enig effect. Integendeel. De hoofddoek ging strakker om het hoofd.

Onze vrijheid is geen geliefd product. Onze democratie ook niet. Een meerderheid in de wereld – we spreken over miljarden vrolijke lieden – is er huiverig voor. En het wordt er niet beter op.

De Russische toerist die alleen naar Europa kan komen als hij geld heeft, zal niet snel Poetin afvallen. Hij heeft het beter gekregen onder Vlad, hij kan naar Europa, hij kijkt neer op Russen die duizenden kilometers verderop wonen en die hij nauwelijks kan verstaan, en zolang hij lekker kan genieten van de Franse keuken zal het hem een saucisson wezen. Daarbij komt dat Poetin ze voorspiegelt dat Russen niet alleen beter zijn dan Europeanen, maar ook meer status verdienen. Aantrekkelijk toch?

Trouwens, als ze hier zijn en onze kranten via een vertaalapp lezen, zullen ze tot de conclusie komen dat hun ‘speciale operatie’ ons niet meer zo interesseert. Het gaat de goede kant op, zullen ze denken.

Zelenski moet niet zeuren over die toeristen. Laat ze.

“Kijk mijnheer en mevrouw Rus, dit is Giethoorn, de mooiste plek in Europa volgens CNN. En ze spreken er Chinees.”

De wereld moet in het gesticht.

