Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de kerkbezoekers in Staphorst

“Theodor, het coronavirus en Trump, een reactie graag.”

“Allereerst wil ik je zeggen dat onze gedachten en onze gebeden bij president Trump zijn. Ik wens hem en de Eerste Mevrouw een snelle genezing toe en ik wens zijn familie sterkte. We kunnen niet genoeg bidden en ik denk dat we nu alles aan Hem moeten overlaten, want het is toch in Zijn hand. En ik denk dat ik het daarbij moet laten.”

“Eh, oké… als jij dat vindt… In Staphorst werden gisteren drie kerkdiensten gehouden voor zeshonderd personen per dienst. Niemand droeg een mondkapje en er werd gezongen. Mag ik vragen wat je daarvan vindt?”

“Zeker, ik wil allereerst zeggen dat onze gedachten en gebeden uitgaan naar de kerkbezoekers in Staphorst. Ik wil hun en hun familie alle sterkte toewensen. Ik meen dat het nu het beste is om alles aan Hem over te laten en laten we tegelijkertijd bidden voor een goede afloop.”

“Maar Theodor, die kerkgangers brengen ook anderen in gevaar. Heb je daar geen mening over?”

“Allereerst wil ik je zeggen dat ik ook voor die mensen die door die kerkgangers mogelijk besmet raken, wil bidden en ik wil van deze plek hun familie, juist in deze dagen, alle sterkte toewensen.”

“Maar Theodor, het is toch schandalig? Meer dan vierduizend besmettingen werden er gisteren geconstateerd! Vierduizend!”

“Het lijkt me wel zo fatsoenlijk als ik zeg dat mijn gedachten en mijn gebeden allereerst naar al deze mensen gaan die door het coronavirus zijn besmet. Ik wens hun en hun familieleden sterkte. Ik bid voor hen. Dat kan je ze zeggen.”

“Mooi, ik zal het doorgeven. De politie heeft zijn handen vol aan jongeren die feesten houden en die het niks kan schelen dat ze anderen besmetten. Onderzoek heeft uitgewezen dat juist zij zorgen voor verspreiding van het virus.”

“Dat is mij bekend. En daarom wil ik ook voor de jeugd bidden, en natuurlijk ook voor hun ouders en grootouders. Het is in Gods hand en daarom moeten we het ook aan Hem overlaten.”

“We gaan zo naar een tweede lockdown toe, Theodor.”

“Dat weet ik. Daarom wil ik allereerst zeggen dat mijn gedachten en mijn gebeden uitgaan naar hen die slachtoffer dreigen te worden van die tweede lockdown.”

“Maar dit kan allemaal voorkomen worden als we afstand houden, hadden wassen, thuisblijven bij lichte verschijnselen…”

“Ja, daar ben ik God dankbaar voor, en daarom…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl