Wie ons haat, kijkt op ons neer.

En altijd met hetzelfde argument: wij – het westen – zijn decadent. De bewijzen stapelen zich op. Hoe wij bijvoorbeeld omgaan met vrouwen en homo’s, met democratie en vrijheid van meningsuiting. Wat heeft dat het westen gebracht? Een zwakke samenleving. Afhankelijk van Amerika. Niet in staat op eigen benen te staan. Er worden te weinig kinderen geboren om onze Europese waarden en normen te kunnen doorgeven. En kijk eens naar het christendom. De kerken staan leeg. We hebben geen rituelen meer. We zijn obees en denken obees. Ons gevoelsleven is volgevreten. Daarbij maken we de natuur kapot. Wij houden van slechte kwaliteit. Van zaken die snel kapot gaan, maar wel goedkoop zijn en worden gemaakt in de landen die ons haten. In de cirkel van Opkomst, Bloei en Ondergang maken we nu weer eens de Europese Ondergang van het Avondland mee. Dus kan je wachten op het moment dat wij overlopen zullen worden.

Ik ben dus erg voor onze decadentie.

De analyse klopt namelijk niet. Of misschien maar ten dele.

Onze decadentie is een teken van vrijheid. En vrijheid betekent dat we ook het belachelijke serieus nemen. Er zijn honderd zaken die ik volkomen gestoord vind maar ze komen voort uit onze vrijheid. Of het nu gaat over ingrepen in onze taal (‘Je moet tot slaaf gemaakte zeggen!’) of over idiote verbodsbepalingen (‘Je mag pas naar de film Pietje Bell als je negen bent, schat.’), ik kan altijd in protest komen en iets anders vinden. Ik kan m’n geslacht aanpassen en steeds weer van opvatting veranderen. Hoe anders is dat in China, in Rusland, in Iran, Afghanistan, Saoedi-Arabië, noem maar op. Vrijheid van denken vind je daar in de gevangenissen en de strafkampen en bungelend aan een strop.

Vrijheid vinden zij een gevaar. Godsdiensten stoppen ze daarom vol met regeltjes: geen afbeeldingen van Allah, geen afbeeldingen van mensen, vijf keer per dag bidden, geen vrouwen in het onderwijs, geen homoseksualiteit, een fatwa, kortom: zodra je beweegt en denkt doe je wel iets strafbaars en kan je opgesloten worden en de doodstraf krijgen.

Maar wat is dan het aantrekkelijke?

Dat is de hypocrisie. Wie in die samenlevingen hypocriet is, kan zich alle vrijheden veroorloven. Neemt u maar van mij aan: Xi is decadenter dan Biden. Poetin is decadenter dan Zelenski. En al die emirs en sjeiks, mullahs en ayatollahs smeerkezen zich kapot.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.