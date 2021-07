Ons stadsdeel is gezegend met experts als wij

Vorige week was er een bijeenkomst in de Buiksloterkerk tussen een deel van het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord, een paar ambtenaren, wethouder Rutger Groot ­Wassink en de verschillende bewonersorganisaties die samen het collectief Red Amsterdam Noord vormen. Aanleiding was het onderwerp participatie.

Binnen dit thema zijn eerder dit jaar grove fouten gemaakt door onze stadsdeelbestuurders en ambtenaren. En eigenlijk symboliseert alles wat daarbinnen misgaat het grotere verhaal: er wordt veel gesproken óver Noord maar niet mét Noord. Net zoals er vanuit de gemeente heel veel wordt besloten vóór Noorderlingen, maar niet mét Noorderlingen. En dus is een goede afspraak vanuit bewoners en de gemeente over participatie essentieel.

Vanuit ons, de bewoners, zijn dit half jaar twee grote signalen afgegeven over waar het aan schort in onze stad en specifiek in Noord. Allereerst was er het debacle van het project Noord wordt Gehoord, onderdeel van de ­Burgerzaal – waar nota bene bewoners de regie kregen, maar het stadsdeel zoveel wilde be­palen dat we hen hebben ontslagen.

Daarnaast hebben we onder leiding van Eva Bollen het manifest Red Amsterdam Noord overhandigd aan burgemeester Halsema met als boodschap: stop alle nieuwbouwplannen totdat er ook concrete plannen en investeringen, opgesteld met bewoners, zijn voor bestaande bouw en oud-Noorderlingen. Afgesloten met de dwingende oproep om een hoorzitting te organiseren waarbij de gemeente zich bij ons verantwoordt. Met als één van de concrete resultaten een nieuw participatieprotocol, opgetekend door alle partijen die Red Amsterdam Noord hebben onderschreven.

Nu wil het toeval dat de gemeente zelf de dag erna ook met een nieuwe participatierichtlijn kwam. Dus de volgende stap was logischerwijs een gesprek binnen het stadsdeel met lokale bestuurders en ambtenaren hierover. Dat gesprek vond vorige week plaats in de Buiksloterkerk. De locatie, evenals de moderator, waren gekozen door het stadsdeel. De Buiksloterkerk, of welke kerk dan ook, is een bijzondere plek om te kiezen als je in een grote groep zo’n heet hangijzer als participatie wilt bespreken. De akoestiek staat het simpelweg niet toe om elkaar goed en van op afstand te verstaan. Toen iemand van de gemeente haar tevredenheid over de locatie benadrukte en trots vertelde dat ze hier vaker afspraken, vielen bij mij ineens heel veel zaken op hun plek: daarom horen zij ons niet.

Er was nog iets merkwaardigs aan de hand. De bijeenkomst werd door het stadsdeel bestempeld als ‘besloten’, waardoor er geen journalisten bij mochten zijn. Besloten of niet, journalisten de toegang weigeren tot een bijeenkomst tussen de politiek en bewoners, over nota bene het thema participatie, is een fundamentele fout en het zoveelste teken dat er bij ons op het stadsloket weinig overtuiging bestaat over het eigen functioneren. Gelukkig zijn ze gezegend met experts als wij.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.