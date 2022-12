De koning liet de hoffilosoof ontbieden.

“Majesteit, wat kan ik voor u denken?”

“Wat is de waarheid tegenwoordig, hoffilosoof?” vroeg de koning.

“Tja, de waarheid, de waarheid... weet u, Majesteit, de waarheid speelt geen enkele rol meer. Anders gezegd: de waarheid maakt niet meer uit.”

“Hoezo?”

“We hebben echt niets meer aan de waarheid, sire. Zij is oninteressant... Alle clichés daarover blijken waar.”

“Welke clichés?”

“Iedereen heeft zijn eigen waarheid, de waarheid ligt in het midden, de waarheid is ook maar een mening, niets is geheel waar en zelfs dat niet...”

“Maar... de waarheid is toch geen mening?”

“Nee Majesteit, maar het doet er niet meer toe. Niemand wil de waarheid meer weten. Sterker: wie de waarheid in pacht heeft, heeft iets in handen dat gevaarlijk voor hem is.”

“Gevaarlijk?”

“Ja, bedreigend.”

“Moeten we dan de leugens omarmen, hoffilosoof?”

“Dat raad ik u wel aan, Majesteit. Ik wil niet de moralist of de immoralist uithangen, maar leugens zijn voor ons koninkrijk beter dan de waarheid.”

“Hoezo?”

“Leugens zijn leuker en dus succesvoller. Daar verdien je meer aan en ze zijn dus beter voor onze schatkist. Aan elk succes kleven leugens. Waarom vluchten er bijvoorbeeld mensen naar ons land? Omdat ze leugens over ons hebben gehoord. En waarom willen wij ze niet opvangen? Omdat we in leugens geloven. Snapt u?”

“Eigenlijk niet. Wij hebben toch een regering die de waarheid spreekt, hoffilosoof?”

“Hahaha Majesteit. Nee natuurlijk niet! Ons land zou niet te regeren worden als iedereen maar de waarheid spreekt. Nee, goddank liegt iedereen er vrolijk op los. De waarheid is een verdraaide leugen. Zo, heb ik die mooi bedacht of niet?”

“Wat is een leugen dan?”

“Een leugen is de waarheid waaronder een bom zit die je op de kinderen van je vijand laat vallen.”

“Een bom die je... Wartaal volgens mij... Ik ben dan ook geen filosoof... God is al dood, de waarheid is oninteressant geworden, het leven zinloos, leugens lief, de waarheid de duivel, mijn vrouwen gaan op mijn plee en mijn slaven staken en eisen excuses... Heb je ook iets moois voor mij bedacht, hoffilosoof?”

“Uiteraard niet, majesteit. Denken is over nachtmerries dromen. En ik ben door mijn taal heen. Ik heb geen woorden meer die iets waars betekenen. Ze vliegen uit mijn mond als parels en veranderen dan in doodgravers. De waarheid is zo’n doodgraver.”

“Maar… maar ik ben toch koning? Dat is toch waar?”

“U leeft in een sprookjeswereld, Majesteit.”

Theodor Holman. Beeld Artur Krynicki

