Ons land zal worden overspoeld door een tsunami van kwaliteitstoeristen

Vorig jaar is Nederland door The Lonely Planet uitgeroepen tot een van de beste reisbestemmingen ter wereld. De meeste landen zouden dolgelukkig zijn met zo’n uitverkiezing, maar hier gingen alle alarmbellen af.

Vermoedelijk bij extreem-rechts, dat in deze ‘globalistische, door Soros gesponsorde policor-propaganda’ vast de zoveelste aanzet zag tot omvolking. Tenslotte weet iedereen: als er toeristen in het Avondland komen, wordt er over het algemeen flink homeopathisch verdund met de locals.

Maar de paniek barstte pas echt los bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Ik wist niet eens dat we zo’n bureau hadden. Vreemde samenvoeging ook: toerisme en congressen. Ik vond het klinken als Acda en Adriaan. Geen logische combinatie.

Of zijn er mensen die, als ze naar Parijs gaan, naast een bezoekje aan de Eiffeltoren en Montmartre, ook nog even een willekeurig congresje over de lean-and-agile-methode meepakken? Ach, vast een bezuinigingskwestie. Of misschien stond ‘congressen’ vooral voor de bijeenkomsten die het bureau voor zichzelf organiseert, want dat daar wat wordt afgeluld, werd me deze week wel duidelijk.

Het bureau heeft namelijk iets nieuws bedacht: ze gaan influencers inhuren om toeristen uit Amsterdam weg te lokken. Zeven influencers mochten een rondreis maken door onze prachtige provincies, in de hoop dat hun volgers de hoofdstad wat vaker links zullen laten liggen.

Ik dacht: ik zou juist een paar duizend influencers pontificaal in Amsterdam neerzetten, dan blijven miljoenen toeristen vanzelf weg, maar ik heb het niet voor het zeggen. Nu moeten Instagrammers met namen als @fashiontravelrepeat (wat mij in de oren klinkt als iemand die elke keer dezelfde reis maakt), de wereld verleiden met onontdekte Neerlandse pracht. Paintballen in Ruinerwold? De Ali-B tour in Almere Muziekwijk?

Ik kon hier natuurlijk om lachen, maar eigenlijk is het best een nobel streven: Nederland heeft meer te bieden dan Amsterdam en influencers zijn nu eenmaal de digitale popsterren van onze tijd. Een beetje anticyclische verspreiding van het massatoerisme, wat was daar nu op tegen?

Pas zorgelijk werd het toen ik ontdekte dat het hier niet bij zou blijven. Bij het bureau voor Toerisme (en Congressen) willen ze namelijk ook geen gewone toeristen meer, maar alleen nog maar kwaliteitstoeristen. Ik wist niet wat een kwaliteitstoerist was. Het hele idee van toerist zijn, leek mij nu juist dat je even geen enkele kwaliteit hoefde te bezitten. Maar ik zat ernaast.

Een kwaliteitstoerist, zo legde een medewerker van het marketingbureau uit, is iemand die een bijdrage kan leveren aan de plek die hij bezoekt. Misschien had ze hier gewoon een chic woord verzonnen voor arbeidsmigrant, in elk geval was duidelijk dat het wat hen betreft maar eens afgelopen moest zijn met die vrijblijvende ontspanningsreisjes naar ons kikkerlandje.

Wie denkt dat hij na een jaar keihard werken en sparen met zijn zuurverdiende centjes in Nederland even een paar weken op zijn luie reet kan gaan zitten, heeft het dus goed mis. Das war einmal. Straks loodst het bureau voor Toerisme (en Congressen) u vriendelijk, doch zeer dwingend en influencend naar Groningen.

Daar moet u dan helpen met de wederopbouw van huizen die door de aardbevingen zijn ingestort. En in Monster mag u binnenkort bedreigde bakkers beschermen tegen woedende Neanderthalers, die de naamswijziging van een gebakje net zo huiveringwekkend vinden als een niet-arische NS-controleur.

Over een tijd zal ons land worden overspoeld door een tsunami van kwaliteitstoeristen. Ook voor toeristen wordt de bekrompen koopmansmentaliteit van Nederland leidend: je bent welkom, maar we willen er wel wat voor terug.