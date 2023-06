Ons land is klein, onze cultuur is klein en derhalve begrijpt niemand ons

Fragment van een e-mail aan een vriend.

‘(…) dus weet ik niet wat ‘typisch Chinees’ is of ‘typisch Russisch’. Typisch, gevolgd door een land, is altijd een generalisatie waar je weinig aan hebt. Of is deze uitspraak ‘typisch Hollands’?

Wat ik wel vreemd vind – en vervelend – is dat bijvoorbeeld de Chinese cultuur voor mij is afgesloten. Ik bedoel: er moeten in een land met anderhalf miljard inwoners toch geweldige schrijvers, filmers, dichters wonen? Waarom ken ik die niet, terwijl ik er nieuwsgierig naar ben? Waar zijn de opvolgers van Lao Tse en Confucius? Is er echt in heel China niet één Sartre te vinden? Chinezen worden steeds beter in sport en atoomgeleerdheid, dus er moet daar ook een bloeiende cultuur zijn. Of kopiëren ze domweg de onze. Typisch Chinees.

Rusland heeft nog die Doegin waarover onlangs in het Nederlands een boek is verschenen en wiens dochter is geliquideerd. Toch treurig dat de enige ‘moderne’ Russische filosoof die ik ken een fascist is. Er moeten daar nu, op dit moment, toch ook schrijvers zijn die prachtige verhalen maken?

Aan de andere kant: ik geloof niet dat er ook maar één Chinees nieuwsgierig is naar ons. Bestaat het dat de ene Chinese student in Peking tegen de andere zegt: “Ik heb de Nederlandse schrijver Gerard Reve gelezen. Geweldig! Die heeft me echt beïnvloed. En zijn broer Karel van het Reve vind ik mogelijk nog beter.”

Ik denk dat anderhalf miljard Chinezen nog nooit van Gerard en Karel hebben gehoord.

Wij zijn klein, onze cultuur is klein en derhalve begrijpt niemand ons. Typisch buitenlands.

Morele verwardheid komt voort uit het niet kennen van de resultaten van elkaars muzen. Maar als we die goed zouden kennen, kunnen we misschien alleen maar constateren dat we allemaal dezelfde mensonterende gedachten hebben. Daarom verbaast het mij ook niets dat er wordt gewaarschuwd voor de de ontwikkelingen op het terrein van kunstmatige intelligentie; als je al onze kennis in een machine stopt, moet je niet verbaasd zijn dat daar de totale vernietiging van de mens uitkomt.

Ik zit nu in Italië de oorlog te volgen met de benen in het water van het leeglopende meer van Bolsena (gevolg van de opwarming). Ik stuur mijn kleinkinderen kaarten met een morele boodschap en vrees dat ze die vervelend vinden.

Ik heb nog altijd het idee dat een woord van opa zwaarder weegt dan een woord van een ander, maar of ze achter mijn moraal staan… (…)’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.