Ons eigen initiatief omgetoverd tot een geste, ­klassiek gemeentetrucje

Deze week ontvingen wij het hele college van burgemeester en wethouders in de Vogelbuurt. Ons ontmoeten lag in het verlengde van het participatiedebacle dat in Noord heeft plaatsgevonden. Vanwege de diepe vertrouwensbreuk tussen lokale bestuurders, ambtenaren en bewoners, ons eigen participatieprotocol en, niet onbelangrijk, het vernietigende rapport van de ombudsvrouw dat net voor de zomer werd gepubliceerd. Daarin werd ondubbelzinnig geconcludeerd dat Noorderlingen door het bestuur en ambtenaren vrij letterlijk het bos in zijn gestuurd in een zo­genaamd participatietraject.

Directe aanleiding voor dat rapport was het nieuwe fietspad dat door het Vliegenbos moet worden aangelegd en de terechte weerstand van bewoners, ­niks nieuws. De ombudsvrouw maakte zelf ook de vergelijking met andere participatieprocessen die diepgaand door ambtenaren en bestuurders zijn beïnvloed, inwoners die voor de gek zijn gehouden en eigenlijk de ondermijning van de grootste kracht van een stad: de kritische, goed georganiseerde inwoner.

Dat dit een bijzonder ontmoeten was, voelde iedereen. Maar een wethouder onderstreepte het waardevolle moment door te bevestigen dat het niet eerder was voorgekomen dat het hele college van burgemeesters en wethouders samen naar één wijk in Amsterdam was gegaan om zich door inwoners te laten informeren. En ‘informeren’ is zacht uitgedrukt.

Onder leiding van Eva Bollen maakten we een stevig statement aan het begin over hoe de Vogelbuurt en omgeving symbool staan voor alles wat er misgaat in Noord: verwaarloosde woningen, gemarginaliseerde inwoners en verdwijnend groen aan de ene kant. Miljoenen naar nieuwbouwplannen, nieuwe wegen en een festivalterrein middenin het Noorderpark aan de andere kant. Het resulteerde in drie themawandelingen: groen, infrastructuur en sociaal en wonen.

Amsterdam 2050 onderstreept nogmaals wat kritische, goed georganiseerde Amsterdammers allang aanvoelen: onze superdiverse en dyna­mische stad wordt bij beleid getransformeerd tot een monocultuur van betekenisloze consumptieoases. Las Vegas aan het IJ. Een casino voor zij die rijk genoeg zijn om hun gezondheid en geluk te vergokken. De rest, wij dus, is collateral damage.

Sla er maar de Amsterdam 2050-visie op na en bekijk vooral wie daaraan hebben meegeschreven. Je realiseert je dan dat die bij lange na geen vertegenwoordiging zijn van het echte Amsterdam. Maar het gaat wel worden uitgevoerd.

Uitkomst van deze ‘historische ontmoeting’? Er is naar ons geluisterd. Of nee: we kregen het gevoel dat er naar ons werd geluisterd. Chapeau.

Burgemeester en wethouders zijn nu aan zet. Nadat wij eerder al hadden aangegeven dat we niet gaan wachten tot de gemeente een masterplan voor Noord gaat schrijven, maar dat we hem ­zelf gaan maken, kregen we te horen dat we de komende maanden aan zo’n plan mogen meedenken en -schrijven. Ons eigen initiatief omgetoverd tot een geste naar ons, ­klassiek gemeentetrucje. Ik ben benieuwd.

Mijn voorstel voor de titel: niet Ongedeeld Noord maar Verenigd Noord.

