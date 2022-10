Ongevraagd rondstrooien, het is de lijm die mijn familie bij elkaar houdt

“Kijk, ik heb wat voor je!”

Ik hou mijn auto­portier open, tante ­Corine origamiet haar lijf opvallend soepel naar binnen, plukkend aan haar tasje. Na eindeloos gefriemel tovert ze uit haar doos van Pandora een netje chocolademunten tevoorschijn. “Voor je jongens!” Vervolgens een dichtbundel. “Voor jou!” Talloze plastic deksels waarmee je keu­kenbakjes kunt afsluiten “Voor je man!” De omroepgids van Max (“Jij houdt van lezen!”), kaartspelletjes (“Voor jullie allemaal!”).

Voor ik het weet ligt de achterbank vol prullaria. En niet voor het eerst. Malle spullen geven is een familietic. Mijn moeder kon er ook wat van. Stond er weer een halfvergaan potplantje op mijn trap. Of zakdoeken met bloemenprint – ik heb een gruwelhekel aan bloemenprint –, slordig verpakt in weer een ander lappie.

Zelfgemaakte jammetjes van mijn andere tante Christine, een aftandse ­Westertorensleutelhanger van mijn ma, oude krantenknipsels met ‘een leuk mopje’ van Corine, ze vonden hun weg naar mijn brievenbus.

Ongevraagd rondstrooien: negatief gedacht kan dit een manier van aandacht trekken zijn. Gehengel naar liefde. ‘Hier! Een rol verkleefde koekjes. Hou van mij!’ Maar het is de lijm die mijn familie bij elkaar houdt. Rondstrooien van daad en woord. Want zo bodemloos als de tas van mijn tante lijkt, zo eindeloos zijn haar verhalen over de dominee, zijn verwarde vrouw en hun negen kinderen. Broertje Harry verdronk (“Zo smartelijk!”), broertje Joop moest naar een inrichting omdat hij het verstand van een baby had, broertje Nico bleek autistisch, zusje Emma bipolair en ga zo maar door. Toch heeft Corine de gave om alles wat zwaar is in een vrolijk licht te zetten.

We rijden over de A9 terwijl ze rebbelt over Nico. “Jouw oma kon daar niet mee omgaan. Die had een tien op de wereld willen zitten. Dat was Nico niet. Alles ­mislukte. Hij diende de kolenkruiwagen het huis in te sjouwen. Maar vaak moest ie opeens nodig plassen. Dat deed ie op zijn lading. Een walm die er opsteeg uit de kachel!” schatert ze.

Die avonden kwamen de kinderen in het kolenhok bijeen voor wat ze Ouderraad noemden. “Dan bepaalden we wie over Nico’s ongelukje zou zeggen: ‘Dat heb ik gedaan, mama.’ Zo beschermden we ’m. Ach, dat doe je dan, hè.”

Ouderraad om de schuld op je te nemen van de zwakste. Mopjes door de brievenbus om te laten weten dat je aan iemand denkt. Eindeloos vertellen. Het is niet hetzelfde maar ook wel. Het gaat om geven. Om doorgeven. Van het kleine en het grote.

Ooit waren ze met negen. Inmiddels zijn Harry, Joop, Christine en Emma er al niet meer. Misschien dat ik daarom zo blij ben met Corine’s overdaad. Ze glimlacht. “Er breken steeds meer takjes af. Maar het was een mooie boom. Wil je nog een chocolaatje?”

Na een middag samen zet ik mijn tante­tje af bij het station. Thuis blader ik door de dichtbundel die ze gaf. Mijn oog valt op enkele regels:

Is er iets schat? En ik

Zei zonder geluid Ja ma.

Het is feest vandaag. Ik besta.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

