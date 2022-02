‘Ongemakkelijke verstoppingen, ga je daar over schrijven? Dat interesseert toch niemand?’

‘The eagle has landed.’

Dat appte Jongste Dochter vanuit Costa Rica.

Geen idee waar ze het over had.

Ruim twee weken trekt ze nu door dat land in Midden-Amerika. Het gaat haar goed, ze heeft het er naar haar zin. Ik zag haar al bij een waterval, op een boulevard aan zee. En ze stuurde een filmpje waarin ze te zien was op een paard.

Als iemand vroeger geen paardenmeisje was, dan Jongste Dochter. Totaal geen interesse. Stom zelfs, vriendinnen met hun met paardenposters behangen slaapkamers. En nu schommelde ze rustig op de rug van het paard over een paadje tussen bomen. Het paard leek ook geen bezwaar te maken.

Ze nam vorige week om vier uur in de nacht de bus om in Tamarindo neer te strijken.

App je als je bent aangekomen?

Natuurlijk.

Natuurlijk niet. (Ik begin eraan te wennen.)

Ik volg haar reis op de kaart van Costa Rica op internet (mijn oude De grote geïllustreerde Bosatlas uit 1983 voldeed niet). Ik heb eraan gedacht een grote landkaart te kopen en die in de keuken op de muur te spelden, om dan met gekleurde pinnen aan te geven waar ze is geweest en waar ze heen gaat. Ik heb het niet gedaan. Het deed me te veel denken aan kaarten waarop oorlogsfronten worden bijgehouden, en mijn meisje is niet ten oorlog getrokken.

Het gaat dus goed, daar in Costa Rica.

Op één ding na, en nu wordt het een beetje ongerieflijk.

De ontlasting. Ongemakkelijke verstoppingen, zoals ik het ergens beschreven zag.

‘Ga je daar over schrijven?’

‘Waarom niet?’

‘Dat interesseert toch niemand?’

‘Daar onderschat je de fixatie van de mens op zijn ontlasting, liefje.’

Obstipatie. Niet nieuw. In Frankrijk hebben we het tijdens vakanties vaak meegemaakt. Kon ze dagen niet poepen. Wat enorm bleek te helpen: in knoflook en olie bereide slakken (het is maar een tip).

Ik zal u de details van onze conversatie verder besparen. Misschien was ze wel op dat paard gaan zitten om de stoelgang…

Ik zat er toch mooi maar mee, meer dan dat ik me druk maakte om haar plannen Nicaragua te bezoeken. Ze stuurde een linkje met informatie over Nicaragua dat me enigszins gerust moest stellen. ‘Denk aan gezellige koloniale steden, hoge vulkanen en zelfs paradijselijke eilanden.’ Het schijnt het veiligste land van Midden-Amerika te zijn. Nou ja, misschien moest ik in mijn referentiekader de kernwoorden burgeroorlog, Somoza, en Ortega eens aanpassen.

Over de ongemakkelijke verstoppingen hoorde ik niet meer.

Tot ze gisteren appte.

‘The eagle has landed.’

Ik moest onbedaarlijk hard lachen nadat het kwartje met een harde plons in mijn bewustzijn was gevallen.

Op naar Nicaragua!

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl