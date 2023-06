Ongelukken door oorlogstrauma’s zijn niet te voorkomen

In Oekraïne zal na deze oorlog (en misschien zelfs nu al) het aantal gevallen van posttraumatisch stress-syndroom (PTSS) uiteraard toenemen, zowel aan Russische als aan Oekraïense zijde. Je kunt tevens voorspellen dat veel bootvluchtelingen aan dit syndroom zullen lijden.

Wat helpt tegen PTSS? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet gerustgesteld word als ik op internet naar behandelingen zoek: ‘De behandeling van PTSS bestaat uit psychotherapie. Dit zijn gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut.’

Tja, psychotherapie… Zelfs als psychotherapie zou helpen, vraag ik me af of er straks genoeg psychotherapeuten zullen zijn. Ik vermoed, als ik de verschijnselen van PTSS lees, dat mijn beide ouders er last van hadden. Mijn moeder ging ervoor naar de psychiater. Hielp dat?

Ze raakte verslaafd aan het slaapmiddel Soneryl en vervolgens aan het zwaardere Vesparax. Die middelen werden weleens met een glas jenever ingenomen…

Ze werd er 84 mee, maar veel vertrouwen in de psychiatrie hield ik er niet aan over – wel in slaappillen trouwens.

Toevallig ken ik lieden met PTSS. Ze slikken angstremmers en dat helpt op het oog iets. Ze hebben honderd leefregels: wandelen, gezond eten, mediteren, etc, etc.

Maar hun geestelijke amputatie blijft. Wat in je hersens is geëtst blijft daar, tenzij je lobotomie zou plegen. Ze vertellen me dat er geëxperimenteerd wordt met lsd. Dat gaat ook weleens grondig mis.

Dat er grote ongelukken gaan gebeuren (moord) kun je nauwelijks voorkomen. Met een leger psychologen en psychotherapeuten (en veel, veel geneesmiddelen) zal je wat kunnen dempen, maar de oorlog in hun koppen stop je er nooit mee.

Stoornissen zullen welig tieren, waardoor ‘gewoon leven’ voor een groot deel van de mensen met PTSS zwaar wordt. Het zijn de naoorlogse slachtoffers.

Ik kan er niets aan doen, maar mijn gedachten zijn weleens bij hen. Ze hebben soms kinderen die worden opgevoed met angstige ouders. Ook die kinderen weten zich niet goed te gedragen, weten niet wat ze mankeren, worden neurotisch – Waarom doen mijn ouders zo raar? – en soms psychotisch .

Misschien moet je stoornissen maar een klein beetje helpen. Moet je je gewoon neurotisch door het leven sleuren tot je er echt niet meer tegen kunt? Voor de rest wat sturen met pillen, pillen en pillen.

Het beste zou zijn als men de stoornis kon omvormen tot kunst. Ik garandeer: er zullen over deze oorlog duizenden boeken geschreven worden. Dat is trouwens het enige positieve van oorlog.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

