‘Onderwijs gaat niet alleen over taal en rekenen – in de laatste schoolweek zijn ook andere talenten belangrijk’

Onderwijs gaat niet alleen over taal en rekenen – ook andere talenten zijn belangrijk

Ingezonden brief van mevrouw Meijer in Het Parool van maandag over het een week eerder beginnen van de kerstvakantie: “(Er gebeurt) weinig op leergebied (…). Veel gezelligheid, spelletjes, voorbereidingen voor het kerstdiner en een eventuele musical, opruimen van de klas en de kerstboom et cetera. Doe die school dicht.”

Waar komt toch het foute idee vandaan dat alleen leren lezen en rekenen belangrijk zijn? Ik stel me een jongetje of meisje voor dat moeilijk leert, niet stil kan zitten en af en toe buikpijn heeft als hij/zij naar school moet. Maar de laatste week blijkt dat ook andere talenten belangrijk zijn: mooi kunnen zingen, of iets organiseren, versieren van de klas, spelletjes doen, grapjes maken, kortom sociaal zijn. Met je klasgenoten een weekje leuke dingen doen. En dat wil je ze afnemen door de kerstvakantie eerder te laten beginnen?

Veel beter kun je de kerstvakantie een week verlengen: dan zijn al die kinderen die in huiselijke kring met corona besmet zijn net weer beter en kunnen ze vol frisse moed aan de rest van het schooljaar beginnen, vol herinneringen aan die leuke laatste week van het jaar.

Leny Schuitemaker, Amsterdam

Hoezo kunnen de kinderen wel nog naar de Efteling? Elke logica ontbreekt

Terwijl ze in andere landen al wekenlang volop aan het boosteren zijn, gaan bij ons weer eens de scholen dicht. Falend beleid dus! Schoolsluitingen zou het laatste middel zijn, was beloofd, alleen als het echt niet anders kan. Maar hoezo kunnen de kinderen dan wel nog naar de bios, de Efteling en Monkey Town? Volgens mij ontbreekt hier elke logica.

Anna Willmer, Amsterdam

Kunnen we bij Dick Benschop inmiddels spreken van een brokkenpiloot?

De carrousel rijk-bedrijfsleven heeft opgeleverd dat Dick Benschop directeur van Schiphol is geworden. Hoe is dat zo gelopen? Na het dramatisch verlies van de PvdA in 2002 was Dick opeens weg. Als campagneleider was hij voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor dat verlies.

Enige jaren later zien we hem terug als directeur van Shell Nederland. In die positie had hij onder meer een grotere betrokkenheid kunnen tonen voor de compensatie van Groningen voor de schade als gevolg van de aardgaswinning. Daarvan is niets gebleken.

Geen probleem voor Dick, we zien hem in 2018 gewoon terug als hoogste man bij Schiphol. In die hoedanigheid pleit hij in Het Parool enige maanden geleden nog voor een beperkte groei van Schiphol als corona is uitgewoed. Ondertussen weet hij kennelijk niet dat er rond Schiphol problemen spelen die een groei volstrekt onmogelijk maken: een ontbrekende natuurvergunning en de stikstofproblematiek. Kunnen we inmiddels spreken van een brokkenpiloot?

A. Hoekstra, Amsterdam

Waarom op de Zuidas geen woningen en het ABN-gebouw behouden als kantoor?

Het ronkende pand van ABN Amro aan de Zuidas is verkocht, met op aandrang van de gemeente de mogelijkheid tot de bouw van woningen op die plek. Sloop van een pand uit 1999 is strijdig met duurzaamheid. Pikant dus dat juist de gemeente aandringt op deze bestemming. Blijkbaar is het streven naar duurzaamheid opgegeven. Elders op de Zuidas worden nog steeds nieuwe kantoren gebouwd. Waarom daar geen woningen en het ABN-gebouw behouden als kantoor?

Roland Haffmans, Amsterdam