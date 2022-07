Ondervoede olifanten en dode apen

We wilden eigenlijk naar de Hermitage omdat we daar allebei tot onze grote schaamte nog nooit waren geweest. Maar nu we zo uitgebreid hadden geluncht in de Plantage en onze buiken op ontploffen stonden, werd het ineens een stuk aantrekkelijker om de aangrenzende dierentuin in te rollen in plaats van eerst nog een paar straten door te moeten lopen tot aan onze oorspronkelijke bestemming van die middag. Bovendien had ik al een hele tijd een abonnement, eerst voor het olifantenverblijf en daarna ter steun aan de leeuwen. Ooit was ik er ook daadwerkelijk regelmatig geweest als bezoeker om lekker middagen lang okapi’s en minipanda’s te tekenen, maar de laatste keer was ver pre corona.

“Maar ben je dan ook heel erg vóór het bestaan van dierentuinen?” vroeg mijn gezelschap. En ik legde haar uit dat als iemand het concept van wilde dieren in hokken stoppen om daar met zijn allen naar te kijken vandaag zou bedenken, ik dat een heel slecht idee zou vinden. Maar nu het al bestaat en de dieren vaak al generaties in gevangenschap zijn geboren en er zelfs fokprogramma’s zijn voor bedreigde diersoorten, vind ik dat dierentuinen die zich inzetten voor dierenwelzijn en educatie juist veel steun verdienen om zo goed mogelijk voor hun bewoners te kunnen zorgen.

Maar natuurlijk begrijp ik ook de kritiek. Kijk naar de leeuwen in Artis, die krijgen straks gelukkig meer ruimte, maar al jaren hebben ze het moeten doen met een lapje grond waar zelfs mijn eigen katten ontevreden over zouden zijn. Wat overigens nog meevalt als je het vergelijkt met situaties in sommige andere dierentuinen. Ik reis veel en als ik de kans krijg, bezoek ik, vooral uit interesse naar de omstandigheden, graag dierentuinen over de hele wereld. Zo herinner ik me een dierentuin in Bangladesh, bij Dhaka, waar een aantal dode apen en grote roofvogels lagen te rotten in de zon. Ondervoede olifanten met een poot aan een ketting van nog geen meter lang dreinden neurotisch, gek gemaakt van verveling. Dát is wat er gebeurt wanneer een dierentuin niet de middelen heeft om voor haar dieren te zorgen. Althans... Zo gaat het vaak, maar niet altijd.

In Delhi, India, hadden ze tot mijn grote verrassing (oké, na een klein moment van teleurstelling want ik had me verheugd op beestjes) een heel andere oplossing: het park was behoorlijk groot met flinke kooien en lange rijen bezoekers voor de ingang. Maar eenmaal binnengekomen bleek bijna elk dier, in bijna elke kooi, gemaakt van papier-maché. Op een paar vogels, vissen en paarden na. En verder deed iedereen gewoon alsóf alle andere dieren echt en levend en gezond waren. Zo blijkt de oplossing voor elk probleem toch altijd weer in creativiteit te zitten.

