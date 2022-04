Ondanks mooie woorden en bezoekjes aan Kiev is de reactie van Europa op de Russische agressie halfhartig

De foto van een dode vrouw die kennelijk zomaar van haar fiets is geschoten in Boetsja doet me rillingen over de rug lopen en brengt Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne wel heel dichtbij. Zo langzamerhand ontstaat er een steeds beter beeld van wat we nog meer zullen zien als de Russische kruitdampen zijn opgetrokken. Het is niet onwaarschijnlijk dat we ons dan de ogen uit het hoofd zullen schamen over onze halfslachtige opstelling in dit conflict. En wellicht zullen we zeggen: ‘Dat het zó gruwelijk was, dat haben wir nicht gewußt.’

Want ja, we zijn natuurlijk enorm begaan met die arme Oekraïense mensen en zelfs bereid een tientje op Giro555 te storten, maar vervolgens zetten we de verwarming met Russisch gas nog een standje comfortabeler. En natuurlijk leveren we extra wapentuig aan het belegerde land maar tegelijkertijd maken we dagelijks een veelvoud over aan Rusland, dat daarmee de oorlog simpeltjes weet te financieren. Want anders heeft – o jeetje – onze economie er misschien wel last van.

Ondanks mooie woorden en dappere bezoekjes van regeringsleiders aan Kiev is de reactie van Europa op de Russische agressie vooral halfhartig. Waarom niet per onmiddellijk een volledige importstop op al het Russische olie en gas? Ja, dat zou problemen opleveren voor bedrijven en burgers, maar dat lossen we dan vervolgens wel weer op. En ons lijden met de thermostaat op 14 graden en een dikke trui zou nog altijd pietluttig zijn vergeleken met dat van de Oekraïense bevolking.

Ook haben wir nicht gewußt (ondanks regelmatige berichtgeving daarover) dat onze Amsterdamse Zuidas inmiddels een belastingparadijs voor internationale piraten is geworden, inclusief Russische oligarchen, die daar een vette 45 miljard hebben verstopt. Geld waar de Nederlandse economie helemaal niets aan heeft, maar alleen ter meerdere euro’s en glorie van bankiers en juristen rondom station Amsterdam Zuid wordt rondgepompt.

En vanwege idiote en volledig doorgeschoten Nederlandse privacyregeltjes en neoliberale wetgeving van de afgelopen kabinetten-Rutte hoeven Russische potentaten zich geen enkele zorg te maken dat iemand aan hun buitgemaakte tegoeden zal komen. Ze zijn daar in Moskou nog steeds niet bijgekomen van het lachen toen minister Hoekstra in ons parlement aankondigde ‘dat het beter moet’ en hij zich daar op Europees niveau voor wil gaan inspannen.

Beste Wopke: in Europa wordt al jaren geklaagd over het Nederlandse belastingparadijs waar jaarlijks tientallen miljarden soepeltjes kunnen worden witgewassen. Omdat in de afgelopen jaren onze regering spinnenwebben van schimmige vennootschappen, onnavolgbare financiële constructies en internationale belastingontduiking van harte verwelkomd heeft en totaal niet van zins is daar iets aan te veranderen.

De omvang van de Europese, maar zeker ook Nederlandse, rol bij het financieren van het kapotschieten van Oekraïne en zijn burgers zal de komende jaren wellicht steeds duidelijker worden, en ja, natürlich haben wir es gewußt.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.