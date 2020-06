Onbegrijpelijk dat Halsema mee is gaan demonstreren

En nu? Is men, na de demonstratie op de Dam, antiracistischer geworden? Hebben we hier niet te maken met een pijnlijke tegenstrijdigheid: dat de demonstratie is mislukt door zijn succes?

Er werden driehonderd man verwacht, het werden er vijfduizend, waarna de kans op corona toenam, en men bang was dat de Bijenkorf zou worden leeggeplunderd. Was er bij deze demonstranten nou niemand die dacht: het is een nobel doel waarvoor wij demonstreren, maar zo veel mensen is niet goed voor de gezondheid, want er zijn ook ouderen die met ons meedemonstreren en wanneer zij ziek worden, is de kans dat zij komen te overlijden tamelijk groot. Werden op die manier de ouderen niet gediscrimineerd? Old lives don’t matter?

Als de burgemeester inderdaad bang was dat men agressief zou worden als de politie de demonstratie zou ontbinden, is dat dan niet, zoals hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlietisch Weekblad het formuleerde, ‘indirect een schop naar de demonstranten’? Zegt de burgemeester dan niet tegen hen: “We menen dat jullie, als we de demonstratie nu eindigen, zo kwaad zullen worden dat jullie de boel gaan vernielen.”

Wat zou er zijn gebeurd als de burgemeester, de lieveling van de organisatoren daar, de microfoon had gegrepen en had gezegd: “Dames en heren, deze demonstratie is een groter succes dan iedereen had gedacht. Geweldig wat u hier laat zien. Wat een succes. Maar ga nu naar huis, ik ontbind de demonstratie omdat het te gevaarlijk is. Voor onze ouderen en vooral voor u. Ga naar huis. Het is geweldig wat u hebt laten zien.”

Was men dan boos en agressief geworden?

Verder vind ik het onbegrijpelijk dat de burgemeester mee is gaan demonstreren als zij het aantal demonstranten al uit de hand gelopen vond. Gelooft zij dan zelf niet in de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie opgestelde regels? Maar als de eerste burger van de stad er al niet in gelooft, waarom moeten al die anderen er dan, soms op straffe van een boete, wél in geloven?

Zou je nu niet kunnen stellen dat onze burgemeester het zicht heeft weggenomen op waar de demonstratie voor bedoeld was: aandacht voor racisme en solidariteit betuigen met de zwarte bevolking?

Burgemeester Halsema, maar ook de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie, heeft geblunderd. Idealisme ging bij hen voor volksgezondheid. Halsema heeft niet gedacht aan het welzijn van de Amsterdammers. Verre van. Zij heeft Amsterdammers verdeeld. En in gevaar gebracht!

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

