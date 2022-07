Omvolking: laat dit nooit een gewone term worden

Afgelopen weekend gaf mijn beste vriendin een barbecue. Haar partner, een Amerikaan, kwam al snel naar me toe. “Natascha, jij weet veel van politiek. Wat is er nou precies aan de hand met de boeren?” Ik legde hem de stikstofcrisis uit.

Nadenkend nam hij een hap van zijn hotdog. “Dus het klopt niet dat de overheid boeren onteigent om hun land aan migranten te geven?” Ik keek hem verbaasd aan. “Dat denk ík niet hoor,” verduidelijkte hij snel. “Maar ik krijg al dagen appjes van vrienden en familie uit Amerika die vragen of dat waar is.”

Het duurde niet lang voordat ik de bron achter deze mythe had getraceerd. Rechtsfilosoof, ex-FvD’er en zelfverklaard politiek commentator Eva Vlaardingerbroek was onlangs te gast geweest bij de Amerikaanse televisiezender Fox News. Daar sprak ze over de dappere strijd van de boeren tegen ‘the Great Reset’ en verklaarde ze inderdaad dat de boeren ‘weg moeten’ om meer migranten te kunnen huisvesten.

Vlaardingerbroek gebruikte niet alleen de complottheorie over the Great Reset (de gedachte dat de ‘globalistische elite’ de democratie opzettelijk kapot probeert te maken door een radicaal linkse agenda door te voeren). Ze flirtte ook met de extreemrechtse omvolkingstheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat de ‘blanke Europese bevolking’ doelbewust wordt vervangen door personen met een niet-westerse migratieafkomst. Uiteraard zit ook hier weer de ‘extreemlinkse elite’ achter – aangevoerd door George Soros, Hillary Clinton, Mark Rutte en Sigrid Kaag.

De term ‘omvolking’ wordt steeds vaker gebruikt en dat is doodeng. Niet alleen omdat het absolute waanzin is (het migratiebeleid onder Rutte is echt geen feestje voor asielzoekers), maar ook omdat het me herinnert aan de nazi’s. Die hadden het in de jaren dertig al over ‘Rassenselbstmord’; een krachtig propagandamiddel om de Duitse bevolking te doen geloven dat het ‘arische ras’ het onderspit zou delven tegen die vieze, parasiterende Joden, die zich ‘voortplanten als konijnen’.

Ik was dan ook onaangenaam verrast toen #omvolking een aantal dagen geleden trending topic was op Twitter. Het gemeentebestuur van Utrecht had net bekendgemaakt dat tussen 1 augustus en 15 september het merendeel van de sociale huurwoningen naar statushouders zal gaan. Dit om achterstanden in te lopen én te helpen de crisis in het aanmeldcentrum in Ter Apel te bezweren. Geen overbodige luxe: ook vorige week sliepen asielzoekers daar noodgedwongen buiten.

Natuurlijk is het zuur als je al jaren op de wachtlijst staat voor een woning – geloof me, ik heb het ook meegemaakt. Elke week extra wachten voelt als een stomp in je maag. In dit geval begrijp ik de associatie, en tóch is het een misverstand om te denken dat de regering meer geeft om ‘die testosteronbommen’ dan om de ‘eigen, Nederlandse bevolking’. Dus laten we asjeblieft voorkomen dat extreemrechtse termen als omvolking mainstream worden, hoe frustrerend de stikstof- en woningcrisis ook zijn.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

