Omtzigt is het hebbedingetje van alle partijen

Een druk paasweekeinde bij Adviesbureau Holman. Eerst werd ik gebeld door een wanhopige Rutte: “Je moet me helpen, Theodor. Wat moet ik doen?”

“Helemaal niets,” zei ik, “je laat het de informateur maar uitzoeken. Als hij vraagt: ‘Met wie zou je samen willen regeren?’ haal je je schouders op. Je houdt je mond verder stijf dicht. Laat de anderen het maar uitzoeken. Dan komen ze wel bij je terug.”

Rutte was mij zeer dankbaar.

Ik had mijn telefoon nog niet uitgedrukt of ik werd gebeld door Wopke.

“Wat raad jij me aan te doen?” vroeg hij.

Ik deed of ik nadacht en zei: “Jij wordt wel minister. In welk kabinet dan ook. Maar dan wordt Omtzigt nummer één. Die staat dan recht tegenover je, als Tegenmachter. En die heeft echt niet de steun van de andere CDA-leden in het kabinet. Dus doe niks. Laat de anderen het uitzoeken.”

Vervolgens belde Pieter Omtzigt.

“Wat moet ik doen?” vroeg hij.

“Niets,” zei ik, “je bent het hebbedingetje van alle partijen, maar gek genoeg het minst van je eigen partij. Je zit daar collega’s in de weg. Maar bij die andere partijen zul je mettertijd ook tegengewerkt worden, want die zijn net als het CDA. Ze willen uiteindelijk allemaal maximale macht. Dat verlangen is er niet omdat ze in staat willen zijn het meest te betekenen voor het land, maar vanwege hun carrièrelijn. Machtspolitiek is het door anderen de kop af laten bijten van de andere gifslangen met als beloning een burgemeesterspost. Dus doe niks, en overleef voorlopig.”

En het kon niet uitblijven: Kaag belde.

Kaag praat altijd met een kansel in haar keel.

“Wat moet ik doen om ons divers, rechtvaardig, inhoudelijk beleid van gelijke kansen in een globaliserende wereld vol eenzaamheid en zonder mededogen aan onze regeringstafel te krijgen?”

“Prachtige woorden,” zei ik.

“Dank u, ik ken ze al uit mijn hoofd. Ik ben alleen ‘klimaatmaatregelen’ nog vergeten, maar dat moet er ook nog tussen. Wat moet ik doen, Theodor?”

“Wees als een ware wijze, Sigrid.”

“Ja, ja, heel goed. Dat ga ik doen. Wat moet ik dan precies doen?”

“Wees een taoïst in het wachten, een Boeddha in je reflecties, een Christus in je gedachten, een regel in de Thora en een engel in de Koran, dus doe niks.”

“Ja, erg mooi. Dat ga ik doen.”

De formatie gaat lang duren.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

