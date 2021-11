Omdat we hier nooit meer uitkomen: lockdownknutseltips

Omdat we waarschijnlijk nooit meer uit de al dan niet intelligente lockdowns of ‘semilockdowns’ komen en kinderen straks 3 maanden kerstvakantie krijgen om het spreadingevent dat school heet de nek om te draaien en ook omdat iedereen inmiddels last heeft van depressieklachten en het bewezen is dat creativiteit goed is voor het sombere brein, heb ik vandaag een berg knutseltips voor jullie. Het is iets met groen licht (leuk in deze donkere tijd) op 10 december: de dag van de mensenrechten.

Optie 1

Koop een peertje (een lampje) met een niet al te hoog voltage, dus eentje die niet al te warm wordt, en een potje groene glasverf bij de hobbywinkel. Beschilder je peertje zo mooi als je kan, draai ’m op 10 december in een fitting voor het raam et voi­là: #groenlicht.

Optie 2

Haal ergens een stuk groen papier vandaan. Dat kan kant-en-klaar uit de winkel, maar een oude CDA-poster bijvoorbeeld werkt ook. Vouw je stuk papier rondom een bestaande lamp of lampenkap en zet die op 10 december voor je raam et voi­là: #groenlicht.

Optie 3

Investeer, eventueel samen met wat vrienden, in een rol groen, doorzichtig folie. Kies een hoog gebouw met grote ramen (bijvoorbeeld op de Zuidas, want daar gaan de lichten nooit uit). Beplak de ramen op 10 december met het folie, et voi­là: #groenlicht.

Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen te bedenken om groen licht door de ramen te laten schijnen, maar dat is juist goed: gebruik je creativiteit! En terwijl je dan lekker bezig bent zou je bijvoorbeeld de prijswinnende film Shadow Game kunnen kijken of de talloze youtube- en instagramfilmpjes (de keuze is eindeloos) waarop te zien is hoe er aan de Europese buitengrenzen mensen die op de vlucht zijn worden mishandeld, ontkleed, geslagen, gepushbackt en op heel veel andere manieren worden uitgesloten van de rechten die zij als mens behoren te hebben.

En als je dan een beetje in de materie zit en ’s avonds na het knutselen zin hebt om lekker wat te lezen, lees dan eens een stuk over (bijvoorbeeld, hè) Ingeborg Beugel, de Nederlandse journalist die onlangs Griekenland is uitgejaagd na het stellen van kritische vragen. Of de talloze hulpverleners die voor de rechter moeten komen en mogelijk voor jaren worden opgesloten, omdat het helpen van mensen in nood op steeds grotere schaal wordt gecriminaliseerd.

Nou ja, en als je dat allemaal hebt gedaan, dan geeft dat waarschijnlijk een extra fijn gevoel, want met dat groene lampje voor je raam op 10 december geef je aan dat mensenrechten bij jou nog wél hoog in het vaandel staan en dat jij klaarstaat om een helpende hand te bieden wanneer mensen vluchten voor hun leven.

