‘Oma dacht dat de Japanners in Indië op een beschaafde manier oorlog voerden’

Er was één verhaal dat mijn ouders vaak vertelden.

Ze kwamen in 1947 met de boot terug uit Indië.

Het eerste bezoek aan Nederland na de oorlog.

Mijn zwangere moeder was lange tijd ‘zoek’ geweest omdat ze in het kamp door ondervoeding en marteling haar geheugen had verloren, maar mijn vader en mijn oom hadden haar en mijn zuster gevonden.

Mijn ouders en mijn zuster stapten van de boot, mijn ouders knuffelden mijn grootouders die uiteraard vooral aandacht hadden voor hun kleindochter en ze gingen naar huis. Na het opfrissen werd er geborreld, daarna gegeten en mijn oma en mijn moeder legden mijn zusje in bed. vervolgens werden er verhalen verteld. Anke had een miskraam gehad. Paul en Lenie bleven in Engeland. De familie Winters had een hondje dat ‘Petit’ heette. Was dat niet een leuk kameraadje voor mijn zusje?

“En met geen woord spraken ze over de oorlog,” zei mijn vader. “Ze vroegen helemaal niets aan ons. Niets. En toen dacht ik: ik zal maar eens vragen hoe het hier in Amsterdam was geweest. Het eerste wat oma toen zei was: ‘Wees maar blij dat je in Indië zat. Het was hier verschrikkelijk. Jullie hebben echt geboft’.”

“Over oorlog spreken werd gezien als iets wat onbeleefd was,” zei mijn moeder.

“Daar zit natuurlijk wat in,” zei mijn vader. “Maar oma dacht dat in Indië de bananen aan de bomen groeiden en zo voor het plukken waren en dat de Japanners op een beschaafde manier oorlog voerden.”

De oorlog had alle partijen monddood gemaakt. Uit schaamte, uit misplaatste beleefdheid, uit onkunde en vanwege de gedachte dat verdringing van leed de beste manier was om het leven weer op te pakken.

Al maakten mijn ouders tegenover ons, kinderen, daar een schrijnende anekdote over, ze begrepen mijn grootouders. De oorlog werd als een vat met kernafval ingepakt en opgeborgen. Voor later.

Maar dat vat begon na verloop van tijd te lekken.

Op een of ander Telegramkanaal zag ik dat Oekraïners na de doorbraak van de stuwdam mensen redden in kleine bootjes. Terwijl ze de kant probeerden te bereiken werden ze met Russische bommen bestookt.

Kan je dat later ooit beschrijven en uitleggen? Is het verzwijgen van deze oorlogsmisdaden niet uiteindelijk beter?

Toen de uitspraken van de Tokioprocessen bekend werden was mijn vader zwaar teleurgesteld.

“Ze hebben ons nooit begrepen,”zei hij. “Zij hebben die hele oorlog in Indië nooit begrepen.”

En het vat lekte en lekte.

