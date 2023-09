Olga is Russisch, Anna komt uit Kyiv – ze hebben meer gemeen met elkaar dan met ons

De afgelopen maanden woonden we in ons huis samen met Olga en Anna.

Olga (34) is onze Russische schoondochter. Geboren in Vladivostok en Moskoviet sinds haar studietijd. Ze is arts-endocrinoloog, maar sinds ze Moskou verliet vooral moeder van twee dochters.

Anna (29) komt uit Kyiv. Ze week na het begin van de oorlog met twee vriendinnen uit naar Nederland. Anna volgde in Kyiv een kunstopleiding en werd vanwege haar artistieke talent toegelaten tot de Groningse kunstacademie Minerva. Anna verloor veel vrienden in de oorlog. Pas nog ging ze terug naar Oekraïne voor een begrafenis. Haar haat voor Rusland is intens en begrijpelijk.

Olga is ook tegen de oorlog, maar belt nog dagelijks met moeder en vriendinnen in Rusland. Onlangs reisde ze naar Moskou om baby Valerie aan haar moeder te laten zien, een, zoals zij zegt, verwarrende maar ook heerlijke tijd.

Op papier staan Olga en Anna lijnrecht tegenover elkaar. Maar in de dagelijkse praktijk hebben ze meer met elkaar gemeen dan met ons Nederlanders – en zijn ze goede vriendinnen geworden.

Dat blijkt bijvoorbeeld in de keuken. Terwijl wij tussen de middag snel een boterham smeren, nemen Olga en Anna ruim de tijd om – zelfs in de warme zomermaanden – soep te maken. Er pruttelt altijd wel een pan of er hangt de baklucht van zapekanka, een taart waarvoor ze de tvorogkaas bij een speciale winkel met slavische producten in Amsterdam kopen.

Dat wij vegetarisch eten, wordt geaccepteerd. Maar het is voor Olga en Anna ondenkbaar dat dit ook voor de kleindochters zou gelden: “Zonder vlees of vis kun je niet opgroeien.”

Sowieso hebben ze een heel andere kijk op medische zorg. Een griep of verkoudheid moet je met flink wat medicijnen bestrijden, het liefst antibiotica. Dat je daarvoor naar een huisarts moet voor een recept vinden ze maar raar. Als een van de kleindochters met een loopneus wakker wordt, rinkelen meteen de alarmbellen. Naar de kinderopvang is dan uitgesloten. “Daar lopen alle kinderen rond met snottebellen,” zeggen de dames in koor. Toen ze hoorden dat luizen vaak voorkomen op Nederlandse scholen schoten ze helemaal in de kramp.

Zwemmen in de Noordzee, zoals wij elke ochtend doen, vinden ze maar een raar idee: “Veel te koud!” “Als het ergens koud wordt, dan wel Rusland,” werpen wij tegen. “Dan zetten wij de verwarming lekker hoog,” aldus Olga en Anna, die het in Nederlandse huizen tijdens de winters onaangenaam koud vinden.

Anna is heel enthousiast over haar opleiding in Groningen, maar ook lichtelijk verbaasd hoe informeel alles in haar ogen verloopt. Olga raakt niet overtuigd van het concept spelend leren. Charlotte (3) spreekt al Russisch, Engels, Nederlands en een beetje Thai – dankzij veel discipline.

Olga en Anna zijn beiden het product van een post-Sovjetopvoeding. Er is zo veel meer dat hen verbindt dan dat hen scheidt. Als je dat van zo nabij ziet, is de tragedie van deze oorlog des te indringender.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.