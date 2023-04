Ik zat in Colombia, een beetje in the middle of nowhere op een berg. Het huwelijk van vrienden was de aanleiding om hier te zijn. Dat kwam goed uit want ik had een paar zware maanden achter de rug en daardoor grote behoefte om de boel de boel te laten.

En toen kwam het mailtje. Met de vraag of ik mee wilde doen aan een reality-tv-spel: De verraders. Inderdaad: het perfecte excuus om mijn terugkeer in het ‘gewone leven’ nog even een tijdje uit te stellen. De opnamen begonnen namelijk vrijwel direct na mijn terugkeer in Nederland.

Wie dit programma kent, zal niet gauw denken dat de motivatie voor deelnemers om mee te doen ‘even lekker weg zijn’ is. Toch was dat zo. (Oké, en ik vind spelletjes leuk.) En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat het ook zo heeft gewerkt. Voor wie dit spel níét kent: het is een gecreëerde setting waarin getrouwen en verraders elkaar verdenken, verbannen en vermoorden. Getrouwen weten niet wie de verraders zijn en de moordenaars verraden ook elkaar.

Een beetje politiek Den Haag (de lightversie) waarin je niemand kan vertrouwen, maar dan in een spelshow met leuke mensen met wie je speurtochten en jeu de boules speelt in een kasteel in Frankrijk. Er wordt een hoop gekonkeld en het gaat er regelmatig behóórlijk fel aan toe, maar in the end is het een spel en wordt er ’s nachts, wanneer de camera’s uit zijn, gedanst en geborreld.

Enfin. Ik deed dus mee. Het was leuk. Ik kreeg de rol van ‘verrader’ in het spel en de opnamen waren al een half jaar geleden. Tot mijn eigen verbazing (want ik vind spelletjes leuk, maar ik ben er doorgaans niet zo goed in) overleefde ik het tot aflevering zes van de tien. (Het is een afvalrace.) En die zesde aflevering was dus vorige week vrijdag.

Wat ik dáár inmiddels over kan zeggen, is dat de daadwerkelijke uitzending van deze spelshow heftiger is dan het meedoen. Waar wij, deelnemers, gezellig met elkaar napraten in een appgroep, bestaat er dus een parallelle wereld van kijkers die dit gebeuren, ons gekonkel, gemoord en verraad, úíterst serieus nemen. Dit, zonder in ogenschouw te nemen dat de montage haar werk heeft gedaan en natuurlijk slechts een klein deel van alle gebeurtenissen het beeldscherm bereikt. De haatberichten die binnenkomen omdat verrader Sander en ik (en eerder ook verrader Maria) elkaar de tent uit hebben verraden, zijn tekenend voor een publiek dat realiteit en een spelletje maar moeizaam uit elkaar kan houden.

Ik denk nu dat politiek Den Haag mazzel heeft dat het RTL-publiek nog niet volledig heeft ontdekt dat de grootste verradersshow zich daar gewoon reallife afspeelt. En blijkt zo’n tv-spel per ongeluk gewoon een prima afleidingsmanoeuvre.

