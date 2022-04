Oekraïense vluchtelingen zijn geen schattige schootpuppy’s

Meteen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, werden er via sociale media oproepen gedeeld om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen. Sommige kwamen van Takecarebnb – een organisatie die wordt ondersteund door het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het COA. Andere oproepen hadden een minder officieel karakter: particuliere burgerinitiatieven haalden vluchtelingen op bij de Poolse grens en zochten een logeerplek voor hen in Nederland.

De drang om te helpen was enorm. Bij Takecarebnb kwamen binnen mum van tijd tienduizenden aanmeldingen binnen. Deze potentiële gastgezinnen werden eerst aan een screening onderworpen om te controleren of ze de zorg voor de vluchtelingen wel aankonden. Niet alle mensen zagen een dergelijke screening zitten. Sommigen hadden geen zin in een maatschappelijk werker over de vloer die hun woning moest keuren. Ze wilden gewoon iets goed doen voor mensen in nood en wel metéén. Heel hartverwarmend en nobel natuurlijk, al bestaan bepaalde regels niet voor niets.

Dat bleek afgelopen week maar weer toen de eerste berichten over ‘spijtgezinnen’ naar buiten kwamen. Deze gezinnen hadden op eigen initiatief Oekraïners in huis genomen. Helaas beviel dat minder goed dan ze hadden gehoopt. Na ruzies of andere onenigheden besloten zij om ‘hun vluchtelingen’ af te leveren bij de gemeente.

In de Volkskrant las ik een artikel over een vrouw uit Tiel die zich belazerd voelde nadat ze erachter was gekomen dat de man die ze in huis had genomen weliswaar uit Oekraïne afkomstig was, maar ook over de Syrische nationaliteit beschikte. Als ze dat had geweten had ze het naar eigen zeggen niet gedaan, want ‘een moslim past niet echt bij ons gezin’.

Andere kranten berichtten over gastgezinnen die boos waren dat de vluchtelingen niet stipt om zes uur ’s avonds wilden eten. Ook vonden enkele gastgezinnen de kinderen van ‘hun’ Oekraïners ‘onaangepast’ of ‘slecht opgevoed’. Een andere klacht was dat de nieuwe huisgenoten dag en nacht aan hun smartphones zaten gekluisterd om het Oekraïense nieuws te volgen. Dat was toch niet gezellig?

In de verte deden dergelijke berichten me denken aan de talloze puppy’s en kittens die in het voorjaar van 2020 werden aangeschaft. Tijdens de eerste lockdown voelden veel mensen de behoefte om voor een kat of hond te zorgen. In hun enthousiasme vergaten sommigen dat het veel tijd en geld kost om zo’n beestje te onderhouden. Na de ‘wittebroodsweken’ duurde het dan ook niet lang voordat de dierenasiels uit hun voegen barstten.

Een vergelijking is te zwartgallig. De bereidheid om een vluchteling in huis te nemen verdient immers niets dan lof. Het is echter wel handig als potentiële gastgezinnen van tevoren beseffen dat de nieuwe huisgenoten zich niet altijd even ‘dankbaar’, ‘plooibaar’ of ‘gezellig’ zullen uiten. Oekraïense vluchtelingen zijn namelijk geen schattige schootpuppy’s. Het zijn mensen. Mensen die recht hebben op hulp én respect.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.