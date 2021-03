Och, die Kaag trekt een dure jurk aan naar het debat? Hoe durft ze!

Donderdag was PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen te gast in Nieuwsuur en daar bleek al gauw dat we in een ander tijdperk zijn beland. Een tijdperk waarin vrouwelijke politici het seksisme waarmee ze voortdurend worden geconfronteerd, subtiel of minder subtiel, niet meer vriendelijk lachend onbeantwoord laten.

In een introductiefilmpje werd gezegd dat Ploumens ministerschap in 2012 nogal onverwacht kwam. Na de instart ging Ploumen er vol in: waarom werd dat nu eigenlijk gezegd? Zij was voor haar ministerschap partijvoorzitter geweest, ze was jarenlang werkzaam geweest in de sector van de ontwikkelingssamenwerking, hoezo onverwachts? Zou Nieuwsuur over Wopke Hoekstra, die voorheen consultant was en aan het CDA-programma had meegeschreven, ook zeggen dat hij onverwacht minister werd? Natuurlijk niet.

Mariëlle Tweebeeke stribbelde nog wat tegen, maar hier scoorde Ploumen duidelijk punten. Dat sommige mensen moeite hebben met het feit dat ze met een zachte g spreekt, vond de PvdA-leider al even absurd, en terecht, in een land waarin de Venlose messias tweede staat in alle peilingen. Ploumen liet op dit vlak niet met zich sollen. En dat is hard nodig.

In Telegraafpodcast De Stembus ging het over de jurk die Sigrid Kaag droeg tijdens het RTL-debat. Allemaal onder het mom van: er waren nu eenmaal veel reacties op die blauwe jurk gekomen en die waren juist positief. Vervolgens wist parlementair (!) verslaggever Alexander Bakker, tegenwoordig kennelijk ook inzetbaar als de minder deskundige versie van Arno Kantelberg, te melden dat hij navraag had gedaan naar de jurk. Die bleek flink aan de prijs te zijn geweest.

Och, die Kaag, hoe durft ze? Een dure jurk aantrekken naar het debat. Misdadig! Wie denkt ze wel niet dat ze is? Met haar vrouw-zijn had het volgens Bakker natuurlijk niets te maken, want het ging ook weleens over de pakken van Mark Rutte. Tja.

De goede verstaander had de boodschap van De Telegraaf alweer begrepen: die Kaag is maar elitair en staat ver van het gewone volk. Iets dat je in de Haagse pers nooit eens hoort over al die mannen in dezelfde marineblauwe, Italiaanse, op maat gemaakte, kasjmier kostuums.

Lag dit voorbeeld van seksisme er nog al dik bovenop, subtieler werd het in de Volkskrant, waar Kaag ook weer werd geconfronteerd met haar vermeende elitarisme. Sowieso zou het eens afgelopen moeten zijn met de obsessie met gespeelde volksheid en verbeten anti-intellectualisme in onze politiek. Kaag antwoordde scherp en legde duidelijk bloot hoe ver de beeldvorming afstaat van de realiteit: zij had zich uit een rotjeugd omhoog gevochten. Daar was niets elitairs aan. Net als Ploumen liet ze zich niet glimlachend in de hoek drukken. Bewonderenswaardig.

Uit een onderzoek van De Groene Amsterdammer bleek deze week dat Kaag by far de meeste online haat ontvangt van alle vrouwelijke politici. Zelf vatte ze het in het interview mooi samen: “We denken dat we tolerant zijn en vrouwen en mannen gelijk behandelen. Dat is niet zo.” Groot respect voor de vrouwelijke leiders die daar geen genoegen meer mee nemen.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.