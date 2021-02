Het was weer zover: Sywert van Lienden als trending topic. Nadat de motie van GroenLinksKamerlid Bram van Ojik over het opnemen van 4000 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland, in Europees verband (van wie 500 in Nederland) was verworpen, twitterde Van Lienden: ‘Lieve linkse mensen. Denken we ook aan deze écht bestaande kinderen zonder fijne ouders/plek uit onze eigen gemeenschap? Zij vragen om onze zorg en aandacht.’ Eronder een krantenkop: ‘Schreeuwend tekort aan pleeggezinnen: 700 kinderen in de wachtkamer’.

Och, de linkse mens was weer eens naïef, omdat hij zich bekommerde om het lot van baby’s die ’s nachts in lekke tenten door ratten worden gebeten. Volgens van Lienden bestaan die kinderen niet eens.

Een patroon wordt zichtbaar: rechtse politici en commentatoren die ons wijsmaken dat ze nu eenmaal hard moeten zijn voor vluchtelingen omdat ze zo graag meer investeren in de publieke sector thuis. Een leugen. De laatste tijd hoor je vaak dat zelfs rechtse partijen naar links opschuiven, maar wat er feitelijk aan de hand is, is dat die partijen de groeiende populariteit van sociale investeringen omarmen, omdat ze daarmee hun bikkelharde migratiebeleid beter kunnen rechtvaardigen. Het zegt veel over hun armoedige mensbeeld dat ze denken dat ze wanhopige hulpbehoevenden moeten laten stikken om een socialer Nederland te realiseren. Dat rechts de publieke sector zelf heeft uitgekleed, wordt niet genoemd. Dat komt niet zo goed uit.

Je zag dit patroon ook in het interview in Trouw met VVD-Kamerlid Bente Becker. Zij noemde het asielbeleid van de VVD ‘niet hard, maar humaan.’ Het interview zit vol tegenstrijdigheden. Zo dreigt ze met een mini-Schengen­akkoord voor strenger asielbeleid en zegt ze: “Dat is geen dreigen. Lidstaten moet je ervan doordringen dat de EU geen pakket is waar je voordelen uit kunt kiezen.” Maar wanneer ze er daarna op wordt gewezen dat het gevangenzetten van afgewezen asielzoekers haaks staat op het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens, beweert ze dat het slechts om richtlijnen gaat die open staan voor interpretatie. Hypocriet. Wat ook blijkt uit al haar gewauwel over hoe ze liever de omstandigheden verbetert in de regio. Want toen er recent een motie werd ingediend om extra geld uit te trekken om de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden te verbeteren, stemde ze gewoon tegen.

Haar doel is niet om de omstandigheden in de regio te verbeteren. Haar doel is een hek om Nederland te zetten en o ja, ook hier etnisch onderscheid te maken in berechting. Want in het debat over het afschaffen van de dubbele nationaliteit maakte Becker zich er vooral druk om dat ze Marokkaanse Nederlanders, wanneer die een misdaad plegen, dan niet meer hun Nederlandse paspoort kan ontnemen.

Voor het ondermijnen van de rechtstaat, voor de ontmenselijking van de vluchteling en onversneden racisme hebben wij PVV en FvD helemaal niet nodig. We hebben ‘rationeel realistisch rechts’, dat zich net genoeg schaamt voor de eigen wreedheid om haar te verhullen met vals sentiment. Hun als nobelheid verpakte kwaadaardigheid is het ware gif in onze samenleving.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.