‘OBA wil kenniskloof in Amsterdam verkleinen, ook in de toekomst’

De OBA op het Oosterdokeiland Beeld ANP XTRA

‘Kloof groeit tussen laag en hoog opgeleid’, kopte Het Parool op 16 augustus. De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is 100 jaar geleden opgericht om te helpen die kloof te verkleinen. Dat doel is onveranderd gebleven.

Hoewel openbare bibliotheken al zo’n 150 jaar bestaan, hebben we pas sinds 2015 een wet die onze kerntaken beschrijft: kennis en informatie bieden, kans geven tot ontwikkeling & educatie, bevorderen van lezen, organiseren van ontmoeting & deba, kennis delen over kunst & cultuur.

Op een doorsnee OBA-dag ziet dat er zo uit: pasgeboren Amsterdammers krijgen een BoekStart-koffertje bij hun gratis OBA-lidmaatschap, want taalverwerving begint met voorlezen. Via OBA School en speciale onderwijsprogramma’s blijft de OBA dichtbij Amsterdamse kinderen om het leesplezier te bevorderen.

Dagelijks bezoeken zo’n tienduizend Amsterdammers één van onze 26 vestigingen. Om te studeren, aan te haken bij Ouderen in de Wijk, te werken aan taalverwerving of digitale vaardigheden, onze collectie te raadplegen of om gewoon de krant te lezen met een kop koffie.

Leren over technologie en de maatschappelijke impact daarvan kan in een Maakplaats, nu op zes OBA-locaties. Het principe ‘leren door te maken’, met oude en nieuwe technieken, geeft deelnemers een andere kijk op zichzelf en hun omgeving.

Honderd jaar geleden bood de OBA aan de Keizersgracht havenarbeiders de gelegenheid om hun huiswerk voor de Avond-tekenschool te maken: House of Skills zet die traditie voort door ‘een leven lang leren’ te ondersteunen.

De OBA werkt aan het Huis van Alle Talen: een internationale collectie en programmering, gebaseerd op de vele talen en culturen in de stad. Onderdeel daarvan wordt de Smibanese University, een samenwerking met hiphopcollectief SMIB uit Zuidoost.

Elke dag werken we hard om onze opdracht vorm te geven op een wijze die past bij deze tijd. Vandaar ook OBA NEXT op de Zuidas, de bibliotheek van de toekomst, waar Henk Jan Gortzak (Het Hoogste Woord, 23 augustus) en Yvonne Kesler (26 augustus) vraagtekens bij zetten.

Waarom nog bibliotheken als iedereen internet heeft? Een vaak gestelde vraag, maar de hierboven aangehaalde Parool-kop laat zien dat het internet de kenniskloof niet dicht. Het is juist van enorm belang dat niet alleen de hoog opgeleide, maar ook de laag of anders opgeleide Amsterdammer de mogelijkheid krijgt te leren over en met digitale middelen. Daarom OBA NEXT, dat met datacollecties, leermiddelen en applicaties de opvolger wordt van de tekentafel aan de Keizersgracht.

Honderd jaar geleden zette de OBA zich in om Amsterdammers vrije toegang tot kennis, informatie en literatuur te bieden. Nu zijn we bezorgd dat we er te ver van verwijderd raken. Daarom blijft de OBA zich inzetten de kenniskloof te verkleinen.

Martin Berendse, OBA-directeur