Mijn tante Ella zei: “God gaf ons vier gevoelens: lente, zomer, herfst en winter. Die stopte Hij in een pan, roerde ze door elkaar en gaf ieder mens daarvan een bord soep. Je weet nooit hoeveel zomer, herfst, winter en lente in je soep zitten.”

De winter is nu in aantocht.

Waar ik ben, stormt het.

Mijn lieve tante Ella: “Pas op wanneer gevoelens zich weerspiegelen in het weer. Kou en kilte zijn mest voor tinka’s.”

Tinka’s - ik kan het woord niet in een Maleis-Nederlands woordenboek terugvinden - stond voor voor psychoses, gekte, plotselinge krankzinnigheid. De nuchtere gedachten bevriezen, de ratio wordt ijs waar men snel doorheen zakt.

Gebeurt het ook in ons land, of in onze wereld?

De hekken verdwijnen rond het gekkenhuis.

“Is dat de psychiater?”

“Nee, hij is een psychiater, maar zit hier als patiënt.”

“Is dat een boef?”

“Nee, dat is een advocaat die vorige week door de politie is gearresteerd.”

“Hee, is dat niet een politicus?”

“Nee, dat is een ziekelijke verrader van onze democratie.”

“Is dat een verpleger?”

“Nee, de verplegers werken in de horeca. We konden hun salaris niet meer betalen.”

En dat is slechts in ons kleine landje.

In Oekraïne vecht het leger tegen Russische gevangenen. Moordenaars beseffen niet dat ze in de gevangenis veiliger waren dan dat ze in de loopgraven zijn. Ze vechten nu voor het land dat ze straf gaf.

En dan is daar de nucleaire dreiging.

Ik merk dat ik langzaam verander in een angstige struisvogel.

Het gebruik van het atoomwapen is iets waaraan je niet durft te denken. Maar je hoort de retoriek van Poetin. Hij wordt met het uur religieuzer, wat betekent dat hij meent dat een Hogere Macht het gebruik van die bommen rechtvaardigt. Wij zijn, volgens zijn laatste toespraak, ‘de satan.’

Net als ‘atoombom’ valt het woord ‘wereldoorlog’ vaker en vaker.

Voeg dat bij de onmin die er heerst, het keiharde vocabulaire dat als een kankergezwel in onze moedertaal woekert, en het wordt killer en kouder.

Mijn lieve tante Ella, zuster van mijn vader, vrouw met een kampverleden, die voor alles ‘een obatje’ (medicijn) had, verbrandde tijdens de Cubacrisis in oktober 1962 een krantenfoto van Chroesjtsjov en mengde zijn as door een bord nasi goreng en at dat op.

“Je proeft er helemaal niks van. Ik heb wel extra sambal genomen.”

Mijn vader, wij allemaal trouwens, hadden medelijden met haar.

Ze heeft toen wel de wereld gered.

