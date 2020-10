Nu zou je dus met je kinderen naar de McDonald’s móeten. Godallemachtig

Mijn kinderen eten geen patat. Aan mij heeft dat niet gelegen; ik zou deze hele column kunnen wijden aan een lofzang op de frietjes met huisgemaakte mayo van Café De Engelbewaarder. Maar die blieven zij niet.

Mijn kinderen zijn ook nog nooit in een McDonald’s geweest. Dat is wel mijn ‘schuld’: in de jaren dat wij nog vlees aten, moest dat wel van zo goed mogelijke herkomst zijn. Streep door McDonald’s, dus. Toen tot mijn dochter het besef doordrong dat haar klasgenootjes het raar vonden dat zij nog nooit in een McDonald’s was geweest, legde ik uit waarom. Kous af.

Mijn kinderen – ze zijn nu zestien en bijna veertien en op instigatie van Greta Thunberg vegetariër – hebben dus ook nooit een Happy Meal gehad. Ik geloof niet dat ze daarmee iets hebben gemist in hun leven. Maar nu zou je dus, gezien de lees-cri-sis (gejat van Arjen Lubach) en in het kader van de Kinderboekenweek, eigenlijk met je kinderen naar de McDonald’s móeten. Want McDonald’s heeft zich opgeworpen als voorvechter van leesbevordering en deelt tot 12 oktober geen speelgoedje maar 900.00 leesboekjes uit.

Eveline Aendekerk, directeur van de boekenpromotiestichting CPNB die de Kinderboekenweek organiseert, dekte zich al op voorhand in over de ‘stunt’ met de nieuwe partner. Natuurlijk, zei ze in een interview met de Volkskrant, besefte ze dat de samenwerking met een fastfoodketen controversieel is. “Maar het doel heiligt de middelen.” En dat doel is de leeshonger aan te wakkeren, te laten zien ook dat lezen niet iets elitairs is. Er moeten bredere lagen van de bevolking worden bereikt en bij McDonald’s komen drie miljoen klanten per week, vooral families met kinderen. Lezen associëren met school is saai, lezen associëren met een fastfoodketen is leuk. Aendekerk: “En McDonald’s is bij uitstek de belevingswereld voor kinderen.”

Godallemachtig.

Ik hoop dan maar dat die boekjes daadwerkelijke worden gelezen door die ‘bredere lagen’, na de nuggets, burger en de Franse frietjes. En ja, ik weet heus wel dat McDonald’s inmiddels ook vegetarisch en glutenvrij op het menu heeft en dat er voor de goede vorm aan het kindermenu snoeptomaatjes en appelpartjes te pas komen. Maar ik schaar me toch achter emeritus hoog­leraar voeding en gezondheid Frans Kok aan de Wageningen Universiteit, die de liaison met McDonald’s in hetzelfde artikel in de Volkskrant ‘potentieel niet onschuldig’ noemt.

Mijn kinderen mochten tijdens de Kinderboekenweek altijd een boek uitkiezen in de boekwinkel, zoals ik dat als kind van mijn ouders mocht. Mijn kinderen eten geen patat. Mijn kinderen lezen wel. Ik weet: we zijn bevoorrecht.

