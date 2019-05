Nu zou je denken dat Mark Rutte moet aftreden

‘Onwenselijk.”

Zei Rutte dat? Ja. ‘Onwenselijk.’ Rutte rutterde even over de doorrekening van de klimaatcijfers en zei tegen het Plan­bureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau dat hij een snelle publicatie ‘onwenselijk’ vond. Rutteren betekent bij Rutte: woedend worden. (De minister-president staat bekend om zijn bijna gewelddadige uitbarstingen.)

Onwenselijk – een woord als een lul met glijmiddel. Ik bedoel, hij zal straks zeggen: ‘Ik zei niet ‘mag niet’ of ‘moet niet’, ik zei alleen maar ‘onwenselijk’.’

Het is het ‘onwenselijk’ van een Sovjetdictator wiens woord wet is en met een ­understatement de angstige bureaucratie de mond snoert. ‘Onwenselijk’ is hier: niet doen, anders zwaait er wat. Niet doen, of ik, minister-president, zal dan de epauletten van je uniform scheuren. En die Planbureaus – merkwaardige instellingen die je ook nog alleen in landen met een planeconomie zou moeten aantreffen – en die gevuld zijn met ambitieuze, likkende, bruine armen halende ambtenaren, doen meteen wat de ­zogenaamde baas zegt.

Nu zou je denken dat Rutte moet aftreden.

Hij heeft geen onwaarheid gesproken – dat is waar – maar hij heeft er wel voor gezorgd dat er over de waarheid niet gedebatteerd kon worden.

Je kunt je zelfs afvragen of iets weten wat je moet vertellen, en je zegt het vervolgens niet, ook niet een vorm van liegen is. Een waarheid die je als minister-president kent, betrek je niet in de antwoorden die je moet geven. Dat lieg je in je antwoorden tegenover de volksvertegenwoordiging.

Maar Rutte gaat niet weg. Al dient de oppositie honderd moties van wantrouwen in. De regeringspartijen hebben Rutte nodig en nieuwe verkiezingen zouden voor hen rampzalig worden.

Rob Jetten, de pratende satéprikker, lijkt te slap om D66 heuveltop te fietsen. Het CDA heeft net een nieuw gezicht dat in wezen een oud gezicht is. De ChristenUnie zou bij een kabinetscrisis straf van God krijgen, en de VVD is de laatste tijd een corrupte carnavalsvereniging geworden met Klaas Dijkhoff als professionele pispaal die tevergeefs denkt met dunne grapjes de wegglibberende ­liberale aal in de hand te kunnen houden.

Integriteit is een woord waaraan de politiek zijn voeten afveegt. Rutte weet dat als de beste.

En wat kan de oppositie ook?

De SP heeft familieruzie, ­Forum heeft familieruzie, de PVV heeft geen familie meer en de rest doet niet ter zake.

Onwenselijk?

Ja, dat zei Rutte ook.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl