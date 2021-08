Nu kijk ik toch naar de Spelen als mijn vader

Nog even over mijn vader.

Toen ik midden in mijn pubertijd was, hadden hij en ik altijd ruzie. Over alles.

Hij vond mij een slappe drol, ik vond hem een koloniale dictator.

Hij vond dat ik in militaire dienst moest, ik wilde dienstweigeren.

Ik mocht van hem voor mijn achttiende niet roken, niet drinken, niet de hele dag met mijn jas aan binnenzitten, en zo waren er nog honderd dingen.

Samen keken we naar de Olympische Spelen op de televisie. Mijn vader was onder de indruk van de sportprestaties en zei bijvoorbeeld: “Wat een mooie wedstrijd.”

“Ik vind dat wedstrijdelement verschrikkelijk. Wat je op het veld ziet, is puur kapitalisme. Hebzucht, meer willen, de beste willen zijn ten koste van alles en anderen, proberen binnen de spelregels te blijven, maar ze toch expres overtreden. Dat is moreel verwerpelijk. Bah, ik hou er niet van.”

“Nou, je communistische vrienden in Rusland en Oost-Duitsland proberen anders enorm hun best te doen om te winnen.”

“Nee pap, ze doen hun best niet. Ze zijn gewoon beter. Dat komt door de inrichting van hun klasseloze maatschappij. Daardoor krijgen meer mensen meer kansen om iets te bereiken.”

“Wat klets je nou. Ze willen ook winnen.”

“Nee, ze zijn gewoon beter. Er is een verschil tussen willen winnen en beter zijn. Je weet er geen bal van, pap.”

Zo ging het de hele avond door.

Ik dacht oprecht zo.

Mijn ouders werden daar wanhopig van.

“Waarom zit je papa zo dwars?” vroeg mijn moeder zachtjes in de keuken.

“Hij zit mij dwars.”

“Hij meent het goed.”

“Ik meen het beter.”

Dat was zo. Ik wilde, vooral mijn vader, laten zien dat ik het beste met de wereld voor had. Ik besefte dondersgoed wat zij in de oorlog hadden meegemaakt, maar ik meende toen dat de wereld alleen kon veranderen door een revolutie.

Ik was een gelovige.

Mijn vriendinnetje werd maoïst, dat hielp ook niet.

En toch… drie jaar later was alles anders.

Andere vriendin, andere vrienden, andere cafés. Nog wel links, maar de revolutionairen verkochten hun krantjes in de Kalverstraat in lange leren motorjassen van het Waterlooplein en ik meed ze.

Ik veranderde zo vaak van ideologie dat ik altijd te laat was om hem heldhaftig aan te hangen.

Onlangs keek ik naar de hockeywedstrijd Nederland-Engeland en opeens hoorde ik de stem van mijn vader.

“Mooi hè?”

“Ja, heel mooi,” zei ik hardop.

