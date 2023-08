Nu gaat dat fijne Ecuador weer naar de knoppen door de coke

Wat maakt het me chagrijnig stukken te moeten schrijven over heerlijke landen die kapot gaan aan de almaar verder ontsporende wereldwijde cocaïnehandel, met een bedenkelijke rol voor onszelf, hier in Nederland. De laatste jaren is het Ecuador dat maand na maand verder de misère in glijdt.

Vorige week werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio doodgeschoten in hoofdstad Quito, omdat hij beloofde de banden tussen de georganiseerde misdaad en de overheid te zullen doorsnijden. Hij moest de corruptie wel te lijf, zei hij, want democratie heeft een prijs: ‘Namelijk ons leven’.

Het werd zijn leven, om te beginnen. Maandag werd een lokale politicus vermoord.

Het was in hetzelfde Quito waar mijn vriendin en ik zo fijn ronddoolden en ’s avonds op een kleine drie kilometer hoogte op een wat kil terras zaten (maar snel opwarmden in het nachtleven).

Afgelopen week meldde het Openbaar Ministerie niet zonder trots dat in de haven van Rotterdam in juli ruim 8000 kilo cocaïne was onderschept, in een deklading van bananen afkomstig uit de zeehaven van Guayaquil – zeg het Rotterdam van Ecuador. Acht ton(!). Volgens de overheid was de lading ruim 600 miljoen euro waard – al reageren ingewijden in het drugsmilieu altijd schamperend op dergelijk nattevingerwerk.

Drie dagen nadien was in de Antwerpse haven alweer 6,8 ton coke gevonden, óók tussen de bananen uit Guayaquil.

Verdomme. Wij hebben thuis zulke rooskleurige herinneringen aan die metropool, met behalve die enorme haven en wat zakelijke wolkenkrabbers rumoerige straten, gemoedelijke markten en de nogal toeristische maar fraai opgeknapte volkswijk Las Penas, van waaruit je over vierhonderd-zoveel treden naar de vuurtoren van Cerro Santa Ana klimt met dat fenomenale uitzicht over stad en zee.

Maar ach, het gaat in rap tempo allemaal stuk, sinds Ecuador de laatste tien jaar door de internationale cokebazen als steeds voornamer doorvoerland is verkozen, en politiek en ambtenarij mee-eten in plaats van de dreiging ten volle te bestrijden.

Ik betwijfel of we er snel zullen terugkeren voor de regenwouden, de markten met eetstalletjes en de inca-historie. Voor een eigenaardige middag in zo’n veel te vol thermaal bad van Baños, aan de rand van de Amazone, met kekke badmutsjes op.

Zoek ik nu op ‘Guayaquil’ in mijn laptop, dan vind ik tientallen stukken uit strafdossiers, vonnissen en voordrachten van aanklagers en advocaten. Niet zozeer vakantiekiekjes.

Suriname: hetzelfde verhaal. Nadat de veroordeelde drugsbaron Desi Bouterse ein-de-lijk weg was, zou de narcostaat uit het dal klimmen, maar het tegenovergestelde gebeurt. Het volk sappelt en hosselt, de drugsbazen en hun vazallen vieren nog altijd hun poenige feest. In sommige delen van Paramaribo zie je in een uur het halve bruto nationaal product aan patserbakken passeren.

Het doet me pijn aan de ogen, maar ik ben alleen nog maar de toerist. De échte ellende voelen die arme Ecuadorianen en Surinamers.

