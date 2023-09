Hij had de wijkagent bedreigd en stond daarvoor terecht. Tijdens zijn strafzaak daarover riep hij naar diezelfde wijkagent dat hij diens kinderen zou ontvoeren. Hij wist waar de politieman woonde.

Het zal niet verbazen: de dreiger stond deze week opnieuw voor de rechter, voor dat dreigen in de rechtszaal.

Nu en dan tref je zo’n verdachte, van wie je denkt: jongen, wat wíl je nou?!

Zo deed ik ooit verslag van een serie strafzaken voor de Amsterdamse politierechter over, jawel, het bedreigen van ambtenaren. Een middag vol.

Een van de verdachten – postuur Badr Hari – had het niet voor het eerst aan de stok gehad met de sociale dienst. Zijn uitkering was al ingetrokken, vervolgens zou hij samen met zijn vader zwart hebben gewerkt. Hij wilde de bewijzen weleens zien, was hij een medewerker van die sociale dienst op hoge toon komen vertellen. Kon niet, delen waren vertrouwelijk, was het antwoord.

Dus stompte hij zijn gesprekspartner in het gezicht. Die ging knock-out, kwam bij en kreeg een serie stoten en karatetrappen naar zijn hoofd. “Ik maak je af!”

Een vrouwelijke collega die te hulp schoot, moest maar niet op clementie rekenen. “Je moet niet denken dat ik geen wijven sla, want ik sla jou ook verrot.”

Tegenover de rechter erkende de verdachte zijn ‘driftbui’. Dat hij had gedreigd, kon wel kloppen. Dat slaan en schoppen? “Een ferme zet, meer niet,” zei hij.

Hij zat alleen in de verdachtenbank, want een advocaat had hij voor dit gedoetje niet nodig gevonden. Achterin de zaal zat wel zijn vader – fors, trainingsbroek en achterovergegooid, halflang haar.

De officier van justitie geloofde hem niet, de rechter evenmin. Alle getuigen, het relaas van het slachtoffer dat naadloos aansloot op diagnose van de arts: pijn in nek, pols en hoofd en een gezwollen kaak.

De eerder bij een ongeluk opgelopen whip­lash waarvan de ambtenaar na twee jaar was hersteld, was terug. Na een halfjaar werkte hij net weer hele dagen, maar hij werd door angsten geplaagd, vertelde hij de rechter. Die legde zijn belager vier maanden cel op een schadevergoeding voor de ambtenaar van ruim vijfduizend gulden (ongeveer 2270 euro).

De stoppen sloegen opnieuw door. Zoon en vader vielen de verbouwereerde ambtenaar achterin de rechtszaal opnieuw aan. Gelukkig misten ze voornamelijk doel. Parketwachten moesten het hernieuwde doelwit en zijn vrouw naar de auto geleiden. De verdachte zou maanden later nóg een celstraf krijgen.

De politierechter zakte zuchtend onderuit en formuleerde wat ook ik dacht: “Hier schrik je van, zeg. Ongelooflijk hoe wordt ingeslagen op mensen die gewoon hun best doen. De hele middag van dat werk en hier in de rechtszaal gaat het gewoon verder…”

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.